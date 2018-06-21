На десять девчонок. Сколько живут мужчины и женщины в Алтайском крае

Идея повышения пенсионного возраста в России не была встречена всеобщим одобрением и ликованием. Одна из причин — невысокая продолжительность жизни в стране, особенно мужчин.

Алтайский край долгой жизнью мужчин тоже похвастаться не может.

По данным «Демографического ежегодника России» за 2017 год, средний возраст смертности мужчин в регионе сегодня составляет 65,1 года. Это уровень четвёртого десятка регионов по продолжительности жизни в стране. В Сибири наилучший показатель среднего возраста смертности мужчин у Томской области — 66 лет. Наихудший — у Омской области — 55,4 года. Средняя продолжительность жизни женщин в Алтайском крае — 76,2 года.

По данным Алтайкрайстата в возрасте 30-34 лет число мужчин и женщин примерно равно — 1000 мужчин на 1003 женщины (по данным на 2017 год). Потом число женщин в каждой возрастной группе начинает расти.

Резкий скачок наблюдается уже после 60 лет — в группе 55-59 лет на 1000 мужчин приходится 1228 женщин, а в группе 60-64 года — уже 1355 женщин. В возрасте 65 лет и старше на одного мужчину приходится две женщины (2007 женщин на 1000 мужчин в 2017 году).

В фактических цифрах 2017 года в Алтайском крае проживало 199,5 тыс. человек в возрасте 55-59 лет и только 174 тыс. человек в возрасте 60-64 года. При этом в возрасте 30-34 года в крае проживало 191,3 тыс. человек — почти столько же, сколько лиц предпенсионного возраста. Но сразу после выхода на пенсию, а сегодня это 60 лет для мужчин — численность «сильного» пола начинает резко падать.

Сегодня мужчин старше 65 лет, в крае меньше, чем молодёжи из «демографической ямы» 90-ых годов. На 225 тысяч родившихся между 1992 и 2002 годом юношей и девушек приходиться около 100 тыс. мужчин, родившихся до 1952 года. Число мужчин старше 65 лет в 12 раз меньше численности трудоспособного населения края. Хотя формально на двух работающих в крае, по данным статистики, приходится один пенсионер. Большая часть из них — женщины.

Основная причина смертности в крае — сердечно-сосудистые заболевания, которым мужчины подвержены в большей степени и в более раннем возрасте. За три первых месяца 2018 года по данным Алтайкрайстата в крае умерло 8649 человек — 41,4% из них — от болезней систем кровообращения. Ещё 14,7% умерли от новообразований, а 8% от внешних причин — в ДТП погибло 42 человека, 20 отравились алкоголем, 145 покончили с собой, 49 человек были убиты.

Конечно, рост продолжительности жизни в крае есть, но не стремительный — примерно на два года в каждые пять лет — как у мужчин, так и у женщин. В 2008 году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 61 год, у женщин — 73 года. А прогнозируемая статистиками края средняя продолжительность жизни в 2028 году — 69 лет у мужчин и 78 лет у женщин.