Женская дружба: стереотипы и реальность

Правда ли, что подруги — это клубок змей? И что женская дружба существует до появления у одной из них мужчины? На эти и другие вопросы отвечает писательница Марта Кетро.

Шуток о женской дружбе существует почти столько же, как и о женской логике, и они так же далеки от реальности. Но с подругами действительно все чуть сложней, чем с друзьями мужского пола.

Казалось бы, женская дружба не должна отличаться от общечеловеческой, ведь все зависит от внегендерных качеств личности — важно, умеет ли друг быть преданным, хранить секреты и помогать в трудную минуту, а мальчик он или девочка, какая разница. Но о женский дружбы гуляет множество анекдотов и мифов, и хочется разобраться, какие из них близки к правде.

«Подруги — это клубок змей»

Говорят, женская компания — настоящий террариум, сплошные сплетни, подлости и предательство. Из комнаты, где щебечут девочки, страшно выходить, тебе тут же перемоют кости до унитазной белизны, и есть легенда, что дама, оставшаяся в одиночестве в конце девичника, отравляется собственным ядом, поскольку ей не с кем обсудить последнюю из ушедших. Может, поэтому они всегда ходят в туалет вдвоем?

На самом деле: женщины кажутся более злоязычными, потому что они бесконечно внимательны к деталям, способны разглядывать под микроскопом события и людей, выявляя малозаметные подробности. Поэтому с ними, конечно, немножко страшно, они не спустят ни облезшего ногтя, ни секущихся волос, если уж примутся за тебя всерьез. Но свирепствуют они чаще всего по пустякам и в среднем разносят не больше слухов, чем мужчины, зачастую оказываясь милосердней в высказываниях, чтобы не причинить настоящего вреда.

(А что до отравления избытком яда, это сущая ерунда — женщина просто звонит той подруге, которая ушла первой, и рассказывает все обо всех остальных).

«Женская дружба — до первого мужика»

Говорят, две воркующие белые голубки способны выклевать друг другу глазки, едва на горизонте появится симпатичный самец. Увести парня из-под носа у подруги, это святое, и даже если она познакомилась с ним раньше, можно отбить. Девочки сами не свои до чужого пирога, и чем ближе подруга, тем больше хочется влезть в ее отношения. Некоторым хватает совести удержаться, пока парочка вместе, но после разрыва стервятница тут как тут и стремительно подбирает «бывшего».

На самом деле: бывает, что девушка так восхищается подругой, что хочет стать к ней ближе нетривиальным образом — «мне нужна твоя одежда, сапоги и парень». Иногда между дамами накапливается напряжение и соперничество, и тогда атака на мужчину становится способом выплеснуть раздражение (о признаках безнадежных отношений я рассказывала здесь). Или девушка так превозносит своего парня, что подруга заочно слегка влюбляется, а потом не может утерпеть. Но обычно девочки соблюдают негласные правила и не пакостят на чужих территориях. Мужчины приходят и уходят, а дружескую близость создать трудно, имеет смысл её поберечь.

«Лучшая подруга — враг мужа»

Говорят, одна из распространенных причин развода, это яд, который подруги льют в уши женам. И вообще, дамы слишком много советуются между собой, обсуждают мужей, выстраивают дурацкие стратегии и науськивают друг друга на «этих козлов». И нет для женщины большего удовольствия, чем разрушить брак подруги.

На самом деле нет. Когда на девушку обрушивается любовь, она отлепляется от женского круга и прилепляется к мужчине, он становится для нее более родным и авторитетным, чем подруги. Люди вообще устроены так, что телесная близость чаще оказывается весомей, чем интеллектуальная и душевная. Очень трудно, допустив человека к телу, не пустить его и в голову, и в сердце. Поэтому дружба отходит на второй план, и вряд ли какая-нибудь злоречивая приятельница сумеет запросто разрушить крепкую любовную связь. Подруга остается важной, но интересы семьи все-таки на первом месте.

Но в чем же спецификам именно женской дружбы, в отличие от дружбы м/ж?

Очевидно, в общности пола — все-таки самый умный мужчина не влезет в шкуру женщины, а другая женщина способна понять ее до конца. Неслучайно женское взаимопонимание иногда преодолевает возрастные, языковые, социальные и культурные барьеры, и дамы умеют договориться на пальцах в ситуациях, где мужчина не справится и с тысячей слов.

Серьезное отличие дружеской пары ж/ж — вероятность зависти и конкуренции. Мальчик и девочка, подружившись, редко начинают бодаться и соперничать, а две подруги впадают в этот грех достаточно часто.

Именно в силу похожести: у нас столько общего, мы ведь обе девочки, но почему же у тебя получается, а у меня нет? И, поскольку женская близость бывает очень глубокой, возможностей изощренно навредить и больно ранить тоже заметно больше.

Но и взаимоподдержка между женщинами тоже невероятно сильна. Есть такие специфические бездны, в которые женщина проваливается в одиночестве, ни один мужчина не способен туда заглянуть. О страхах возраста, материнства, о любви, о своем теле мужчине многого не расскажешь или он не поймет, а другой женщине, даже случайной, можно выложить почти все, и она разделит твои чувства. И поэтому иногда незнакомая женщина помогает другой безо всякого повода, просто потому что знает, каково это — быть женщиной.