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Вера Брежнева своеобразно ответила хейтерам на слухи о разводе с мужем
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Вера Брежнева своеобразно ответила хейтерам на слухи о разводе с мужем 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@ververaВера Брежнева своеобразно ответила хейтерам на слухи о разводе с мужемНекоторое время назад появились слухи о том, что в паре Веры Брежневой (35) и Константина Меладзе (55) не все гладко. Исполнительница и вовсе давно не выходила в свет — впервые за долгое время Брежневой не было на премии телеканала МУЗ-ТВ. Оказывается, уже почти месяца певица отдыхает в любимом итальянском городке Форте-дей-Марми. Именно там Брежнева и Меладзе поженились несколько лет назад. С тех пор это место тсало любимым в семье Брежневой — сейчас вместе с певицей там отдыхают ее младшая дочь, а также мама и сестры.
Вера Брежнева с сестрами в Италии, @ververa
Многочисленные фолловеры Брежневой были уверены, что певица улетела в отпуск без мужа. В комментариях все чаще стали появляться вопросы: «Вера, у вас все хорошо в семье? Пишут о разводе… Неужели правда?!». Чтобы успокоить впечатлительных поклонников, Брежнева показала в сториз Instagram, что любимый муж рядом. К тому же исполнительница не раз говорила, что Константин сторонится публичности, стараясь больше времени уделять работе, а не светским выходам.
А тем временем Юлия Барановская рассказала, как развод с Андреем Аршавиным изменил ее жизнь.
@ververa
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