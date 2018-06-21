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Девушка в наряде невесты заявилась на свадьбу любовника и устроила скандал
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Девушка в наряде невесты заявилась на свадьбу любовника и устроила скандал 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В ЮАР обманутая девушка пришла на свадьбу своего парня в облачении невесты и сорвала церемонию. Видео поделился в своем Twitter-аккаунте пользователь @nkokhi.
Ролик был снят в городе Бенони на северо-востоке страны. Женщина в фате и белом платье незваной явилась на свадьбу и встала перед алтарем вместе с женихом и его избранницей. Мужчина шумно ругается с ней и пытается прогнать, в то время как настоящая невеста терпеливо ждет начала церемонии. За кадром слышны крики гостей: некоторые из них удивлены, а другие поддерживают устроившую скандал женщину.
В подписи к посту гостью назвали любовницей жениха, которая и не подозревала, что является не единственной его девушкой. Комментаторы восхитились решимостью женщины. «Я надеюсь, что на каждого изменяющего мужчину найдется такая любовница», — написала одна из них. Пользователь @Andile__R задался вопросом, как жених собирается объяснить ситуацию настоящей невесте.
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Женский форум
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