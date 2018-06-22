Теперь официально! Жених Арианы Гранде подтвердил помолвку с певицей

24-летний телеведущий Пит Дэвидсон наконец признался, что намерен жениться на певице Ариане Гранде.

Важное заявление Пит Дэвидсон сделал во время появления в вечернем шоу Джимми Фэллона . Ведущий не удержался и спросил молодого человека, действительно ли тот женится на с удовольствием демонстрирующей подозрительное кольцо Ариане Гранде — и получил утвердительный ответ.

— поделился Пит.

Слухи о романе Пита и Арианы поползли в мае, и влюбленные поспешили подтвердить их постами в Instagram, а с начала июня Гранде начала выступать и выходить в свет с большим кольцом, которое могло быть только помолвочным. Интересно, когда свадьба?

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Фото:Instagram