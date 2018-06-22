Ещё
Теперь официально! Жених Арианы Гранде подтвердил помолвку с певицей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теперь официально! Жених Арианы Гранде подтвердил помолвку с певицей 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
24-летний телеведущий Пит Дэвидсон наконец признался, что намерен жениться на певице Ариане Гранде.
Важное заявление Пит Дэвидсон сделал во время появления в вечернем шоу Джимми Фэллона. Ведущий не удержался и спросил молодого человека, действительно ли тот женится на с удовольствием демонстрирующей подозрительное кольцо Ариане Гранде — и получил утвердительный ответ.
— поделился Пит.
Слухи о романе Пита и Арианы поползли в мае, и влюбленные поспешили подтвердить их постами в Instagram, а с начала июня Гранде начала выступать и выходить в свет с большим кольцом, которое могло быть только помолвочным. Интересно, когда свадьба?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Шаловливые ручки: 5 крутых мануальных техник в сексе Сын Бориса Немцова женился: смотрим первые свадебные фото Кети Топурия воссоединилась с бывшим мужем
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом29
Женские недостатки, от которых мужчины без ума18
Пригожин «подставил» дочь Валерии2
Наболело: «Кому нужно такое тело?»11
Анна Седокова взбудоражила поклонников10
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение