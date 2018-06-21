Вьетнамок арестовали за браки с жителями Сингапура

Полиция Сингапура арестовала организаторов фиктивных браков между сингапурцами и вьетнамками, позволявших последним получить ПМЖ в стране

Из 17 вовлеченных в преступление, в тюрьму угодило 12. Среди них — шесть сингапурских мужчин и пять вьетнамских женщин, получившие сроки от 6 до 18 месяцев. Главного «свата» оштрафовали на $ 30 900 и посадили в тюрьму на 2 года.

Злоумышленники с 2014 года принимали деньги у вьетнамок за фиктивные браки с жителями Сингапура, которые позволили бы гостьям из СРВ получить вид на жительство в стране. Вьетнамки — девушки от 22 до 28 лет — платили за эти услуги $ 4400 — 11 800. Из этой суммы $ 600 — 3 300 получали будущие мужья. Некоторые мужчины умудрялись брать в жены сразу несколько девушек. После бракосочетания супруги могли не встретиться больше ни разу.

Как заявили в иммиграционной службе Сингапура, за прошлый год за аналогичные преступления былb арестованs 53 человека. Уголовно преследуемыми таки браки стали в 2012 году.

Источник: VnExpress