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Вьетнамок арестовали за браки с жителями Сингапура
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Вьетнамок арестовали за браки с жителями Сингапура 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Полиция Сингапура арестовала организаторов фиктивных браков между сингапурцами и вьетнамками, позволявших последним получить ПМЖ в стране
Из 17 вовлеченных в преступление, в тюрьму угодило 12. Среди них — шесть сингапурских мужчин и пять вьетнамских женщин, получившие сроки от 6 до 18 месяцев. Главного «свата» оштрафовали на $ 30 900 и посадили в тюрьму на 2 года.
Злоумышленники с 2014 года принимали деньги у вьетнамок за фиктивные браки с жителями Сингапура, которые позволили бы гостьям из СРВ получить вид на жительство в стране. Вьетнамки — девушки от 22 до 28 лет — платили за эти услуги $ 4400 — 11 800. Из этой суммы $ 600 — 3 300 получали будущие мужья. Некоторые мужчины умудрялись брать в жены сразу несколько девушек. После бракосочетания супруги могли не встретиться больше ни разу.
Как заявили в иммиграционной службе Сингапура, за прошлый год за аналогичные преступления былb арестованs 53 человека. Уголовно преследуемыми таки браки стали в 2012 году.
Источник: VnExpress
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