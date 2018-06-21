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Орландо Блум признался, что был влюблен в Кейт Бланшетт
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Орландо Блум признался, что был влюблен в Кейт Бланшетт 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
В то время как Кэти Перри только что с рупором по улицам не бегает, крича о том, как она любит Орландо Блума, сам он куда более сдержан в комментариях на тему их романа. А на шоу Джеймса Кордена актер и вовсе признался в чувствах Кейт Бланшетт — правда, теперь это только воспоминания. Оказывается, Орландо был по уши влюблен в Кейт во время съемок «Властелина колец»!
«Ты, наверное, имеешь в виду своего персонажа?» — со смехом уточнила Бланшетт у актера. «Это был я! Я даже шпионил за тобой! Как ты могла не заметить?» — чуть ли не прокричал Блум. То ли Орландо был так скромен, то ли Кейт действительно была занята другими вещами и в упор не замечала влюбленного коллегу, но романа на съемочной площадке между ними так и не случилось. Кто знает, может, оно и к лучшему? А вы как считаете — из Кейт и Орландо получилась бы красивая пара?
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