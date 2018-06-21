Серьезно? Бруклин Бекхэм опять с новой девушкой

После расставания с Хлоей Морец (21) Бруклин (19) из примерного парня превратился в самого настоящего ловеласа! Чуть ли не каждую неделю его замечают все с новыми и новыми девушками: первой жертвой была Лекси Вуд (20), с которой он целовался в тату-салоне, потом он уже вовсю веселился с Мередит Микельсон (19) на «Коачелле», а после его видели с Лекси Пантеррой (29).

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Кстати, вроде как с последней у Бруклина были долгие отношения: «У них с Лекси начался серьезный роман в Нью-Йорке», — передает инсайдер изданию. Пару видели вместе, они заигрывали друг с другом возле фотостудии Бруклина в Нью-Йорке. Лекси и Бруклина также видели в ресторане Catch NYC в выходные. «Бруклин и Лекси держались за руки и не могли перестать смеяться и прикасаться друг к другу», — рассказал источник.

Вот только никто не ожидал, что Бруклина опять заметят с новой девушкой! Он и неизвестная блондинка вместе выезжали из ресторана. Может, Бруклин теперь за свободные отношения?

Напомним, с 2014 года Бекхэм встречался с Хлоей Морец (не без расставаний, конечно). И все мы думали, что их отношения идеальны, но в апреле папарацци застали Бруклина за поцелуями с другой. А вот Хлоя пока одинока.

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