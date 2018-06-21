10 самых больших заблуждений о сексе

Вроде бы сексом занимаются все (или, по крайней мере, занимались хотя бы раз в жизни), а всё равно приходится учить народ, что есть истинный коитус, а что — унылое глиномешание. Всё от того, что этот, казалось бы, естественный процесс слишком интимен, а когда речь заходит об интиме, у человека начинаются тупняки. Тут еще культура и общество капают на мозг своими мыслями и предположениями о лучшем в мире сексе. Там порнуха утверждает, что без харкания в рот своей возлюбленной страсти не будет. И плюс ко всему психологи и сексологи начинают рассказывать тебе, что такое девиация, а что такое настоящая любовь. В общем, потрахаться нормально не резон. Не слушай никого, кроме нас, — мы всё знаем и сейчас расскажем, что из этих утверждений не соответствует действительности.

1. Все занимаются сексом чаще тебя

Похоже, что у некоторых людей есть определенный недельный лимит на секс, иное объяснение происхождения этого мифа трудно придумать. Половая жизнь каждого человека зависит от множества нюансов, например, от получаемого удовольствия, наличия партнера, степени отношений с партнером и готовности совокупляться чаще. Как видишь, далеко не всё зависит от тебя самого. Тем паче, что 18 партнерш в неделю еще не значат, что у тебя нормальная половая жизнь. Тут важно не количество, а качество.

2. Только у мужчин бывают проблемы с сексуальной дисфункцией

С мужчинами всё гораздо проще: если они есть, то это видно сразу — боец любви поник, и сразу ясно, что сеанс окончен. У женщин же всё сложнее: их дисфункция скрывается как партизан, и сразу не поймешь, всё ли с ней в порядке или нет, поскольку в природе очень мало женщин, признающихся в том, что у них не было оргазма. А понять самому во время процедуры довольно сложно. Но знай, что случается чередование кровоснабжения и иннервация половых органов, что приводит к дисфункции у женщин.

3. Ваши будущие отношения зависят от того, когда у вас случился половой контакт

Если человек (мы надеемся, что это все-таки женщина) соответствует твоим представлениям о том, на каком свидании можно показать тебе свой богатый внутренний мир, то ваши отношения в дальнейшем будут более серьезными. Вот из-за этого идиотского мнения наш брат мучается от неразделенной любви и томится в плену у всяких стерв. Если твоя девушка раздвинула ноги на восьмом свидании, это не значит, что она не скажет на десятом о том, что вам лучше расстаться. А если тебе дали на первом свидании, то вовсе не потому, что почувствовали родство душ, просто девушке хочется секса (что вполне нормально). В конце концов, не всё в отношениях зависят от секса — если ты хорошо совокупляешься, но совершенно невыносим в остальных аспектах, то вряд ли у вас что-то получится.

4. Секс должен быть спонтанным и незапланированным

Может быть, спонтанный коитус, особенно если он происходит в необычных и не предназначенных для этого местах, дарит более острые и незабываемые ощущения, но вместе с тем он может очень сильно разочаровать. Так что сказать однозначно, что спонтанный секс лучше заготовленного, нельзя. Особенно когда партнеры готовятся к запланированному сексу, проводят некоторые процедуры и принимают меры, дабы избежать осечек и недоразумений — в таких случаях запланированный секс гораздо лучше.

5. Мужчины хотят секса больше, чем женщины

Да, современные женщины, в отличие от их бабок, гораздо более открыты и готовы без тени смущения говорить на сексуальные темы. Некоторые даже не чураются рассказывать, что у них «менстряк», и перечислять, сколько у них партнеров было. Однако открытость не распространяется на выражение их собственных желаний и стремлений. Многое из этого имеет отношение к гендерным нормам и социализации. Фильмы, телевидение и порнография учат нас, что мужик — это такое создание, которое возбуждается с полуоборота и живет по принципу «ну не терять же стояк», пытаясь засунуть его в каждую особь женского пола. Женщины по-прежнему часто социализированы таким образом, что стигматизируют женскую сексуальность. К тому же в обществе живет стереотип о том, что слишком помешанная на сексе дева автоматически зачисляется в шлюхи, а быть шлюхой ей так же неприятно, как и тебе педерастом. Хотя, может быть, тебе приятно, не будем утверждать. Тем не менее, это всё обман, порожденный культурой и нравами. Если убрать пелену стереотипов, то окажется, что женщины помешаны на сексе не меньше, чем мужчины, а возможно, даже и больше. Даже если речь о феминистках.

6. Секс должен быть романтичным всегда

Существует миф, что секс должен быть всегда нежным, романтичным, утонченным — в ином случае что-то делается неправильно. Конечно, романтика с шампанским под Сашу Скула — это красиво, но если заниматься подобным каждый раз, то: а) не хватит денег; б) это всё очень быстро надоест. Иногда ведь хочется простого, животного грязного секса, чудовищного и приятного. К тому же секс — это не спектакль, зачастую это чувство спонтанное, желание может возникнуть в самый неожиданный момент, так что подбирать к нему декорации весьма проблематично. Так что всё это бред, придуманный людьми, у которых отношений не было никогда.

7. Моногамия — это естественно

То, что моногамия естественна для человека — полный бред. Она естественна для гиббонов, лебедей, волков, а человеческая природа по-прежнему адаптирована под частую смену партнеров, даже у людей, которые прожили в браке 50 лет. У кого-то соблазн пойти «налево» проявляется едва заметной мыслью, у кого-то вполне конкретным действием, но так или иначе, это зависит не от воспитания, так уж природой заложено.

8. В сексе нужно быть щедрым

Есть такое расхожее заблуждение, придуманное горе-сексологами и философами-девственниками. Только вот на деле эта теория разбивается в пух и прах. Страсть возникает не из-за щедрости, а из-за своеобразного эгоизма. Именно себялюбие соединяет партнеров с помощью чистого желания. Если оба партнера эгоистично наслаждаются друг другом в постели, это и есть рецепт счастливого, задорного коитуса.

9. Хороший секс должен заканчиваться оргазмом для девушки

Если по окончанию процесса оргазм испытал только один из вас, то это не значит, что нужно выставлять вашему сексу низший балл. Женский механизм — как «опель», который со временем ломается, с ним происходят какие-то странные, необъяснимые вещи, вплоть до фригидности. Ей вполне может быть приятно, но до вожделенной кульминации не дойдет, как ни старайся. Знай — ты был молодцом, просто сегодня день такой, не получится.

10. Если вы любите друг друга, то секс по определению будет волшебным

Люди часто думают, что их партнер будет в состоянии волшебным образом удовлетворить их без каких-либо указаний. На самом деле это как с покупкой джинсов — никто не сможет подобрать тебе идеальную пару. То же самое с сексом. Нет ничего плохого в том, чтобы направлять своего партнера, давать ему подсказки. Хотя большинство считает подобное постыдным, ненормальным и вполне уважительной причиной для того, чтобы перевернуться на другой бок со словами «ты меня не любишь». Мол, нужно почувствовать партнера. Но угадать его пожелания можно только обладая искусством телепатии. Если вы уж совсем близки, то не стесняйтесь делиться, подсказывать и направлять друг друга.