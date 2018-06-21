Неразрывная связь: 6 правил превосходного секса по телефону

Несмотря на развитие все новых каналов связи в интернете, старый добрый секс по телефону по‑прежнему может быть превосходной забавой для вас обоих. Многие даже попробовать стесняются — мол, это скучно. Ничего подобного! Вот несколько советов, как превратить его в увлекательную игру.

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1. Выдели время

Поскольку на секс по телефону нужно больше пары минут, постарайся выбрать момент, когда тебя никто не побеспокоит. Нет ничего хуже, чем быть в центре воображаемой эротической сцены — и при этом отбиваться от детей или готовить ужин из трех блюд. Партнер пусть тоже позаботится об укромном месте, особенно если речь идет о работе или командировке. Но вообще лучше, чтобы вам обоим ничто не мешало.

2. Подготовься морально

Как и для обычного секса, для телефонного нужно настроение. Теплая ванна, любимый сериал, массаж — пробуй то, что порадует тебя и приведет в нужное расположение духа.

3. Оденься красиво

Или наоборот — не одевайся вообще. Приложи немного усилий к тому, чтобы выглядеть лучше, даже если он ничего не увидит. Все эти мелочи можно использовать в разговоре.

4. Фантазируй

Секс по телефону — отличный способ поведать друг другу о своих сексуальных фантазиях. Вспомни, чего тебе хотелось бы попробовать, преврати это в эротический рассказ. Основные моменты можешь даже записать и держать под рукой! Особый шарм вашему телефонному свиданию придаст секс-игрушка с управлением через приложение: можно контролировать ее движения даже с другой стороны земного шара. И не забывай рассказывать партнеру, чем ты занята во время разговора. Это те мелочи, которые незаметно укрепляют отношения.

5. Не стесняйся говорить

Во время секса по телефону можно произносить такие слова, которые вы постеснялись бы сказать, находясь в одной постели. Если заливаешься краской даже с телефоном в руках, начни с малого — аппетит придет в процессе разговора.

6. Получи оргазм

Да-да, это вишенка на торте телефонного секса. Если вы оба добились такого результата, значит, опыт приобретен не зря. Если нет — не расстраивайся: главное, чтобы вам нравилось проводить время вместе, а остальное приложится.

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