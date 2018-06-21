Снимите каблуки! Привычки женщин, отталкивающие мужчин

Конечно, большинство мужчин оценивают женщину по внешности, но после тесного знакомства она отходит на задний план. Решающим может оказаться поведение дамы, ведь некоторые привычки способны оттолкнуть потенциального избранника.

Одежда

Конечно, это здорово, когда девушка старается выглядеть привлекательно. Но это не значит, что для прогулки в парк обязательно надевать любимые каблуки на шпильке в паре с узким платьем. Таким образом вы просто создадите чувство дискомфорта как себе, так и партнеру.

Споры

Когда женщина привлекает в споры третью сторону, будь то подруги или родители, мнение мужчины о ней несколько ухудшается. Ухажер начинает думать, что его избранница не в состоянии самостоятельно делать выводы и принимать важные решения, отличаясь привычкой «выносить сор из избы».

Развлечения

Нет ничего плохого, если девушка иногда собирается с подругами для совместного времяпрепровождения. Однако чрезмерная любовь к вечеринкам, ночным клубам и спиртному может натолкнуть мужчину на мысль, что в серьезных отношениях его избранница не нуждается.

Сборы

Мужчины не в восторге от девушек, которые ради внешности готовы отречься от пунктуальности и ответственности. Вряд ли потенциальный партнер оценит вашу шикарную прическу, если вы пришли с опозданием на пару часов.

Эмоциональность

Чрезмерная эмоциональность женщины и ее привычка плакать по поводу и без может напугать ухажера, ведь он просто окажется озадачен тем, как себя вести. Кроме того, в долгосрочной перспективе такое поведение может провоцировать раздражение. Решать споры таким образом тоже не лучшая идея, поскольку это лишь породит сомнения и обиды.

Сплетни

Может водить сплетни в компании подруг и нормально, однако в случае с мужчинами лучше забыть об этой привычке хотя бы на время, пока отношения не обретут стабильность. Желанеи осуждать всех вокруг может создать о девушке неприятное впечатление, и мужчина будет думать, что и его обсуждают так же, когда он не рядом.

Намеки

Привычка забрасывать мужчину завуалированными намеками, а потом возмущаться, когда он не угадал, может стать отталкивающей. К тому же, ухажеру будет казаться, что ему не доверяют самостоятельно принимать решения и удивлять. Можно направлять в определенных действиях, но не устраивать из этого шоу.]]>