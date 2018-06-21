Оргазма не будет! 6 причин иногда обходиться без него 

Оргазм с давних пор считается мерилом хорошего секса, но порой его отсутствие делает секс еще лучше! Вот что говорят об этом специалисты.
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1. Чаще всего так бывает в БДСМ-практиках
Один партнер приказывает другому не достигать оргазма любыми способами, или же это выясняется в процессе. Для подчинительных отношений это лишь одна из игр, которая усиливает ощущения.
2. И в одиночестве тоже
Отказ от оргазма при самоудовлетворении — способ проявить волю или сосредоточиться на ощущениях несексуального плана.
3. Секс хорош и без оргазма
Высшие уровни наслаждения приятны сами по себе, а отказ от оргазма перед самым «взрывом» добавляет остроты.
4. Это не то же самое, что балансировать на грани
Обе практики отодвигают оргазм, но цели разные. Балансирование — это подавление оргазма в течение какого-то времени, но он все равно остается целью. При отказе — нет.
5. Есть несколько видов отказа от оргазма
Например, удержание — сильное влечение под контролем. Или отказ в бондаже: партнер при этом связан, и его опыт подчинения становится еще более острым. Отказ с игрушками (например, с кольцом или «поясом верности»). Наконец, просто нежелание получать оргазм.
6. Это интересный эксперимент
Отказ от оргазма — не только способ проявить выдержку, но и возможность лучше узнать партнера, получить новые ощущения от сексуальной жизни. Делать это повседневной практикой вряд ли стоит, но превратить в забавную игру — почему нет?
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