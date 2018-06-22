Интервью с тюменским сексологом: почему со временем становится меньше секса и как улучшить интимную жизнь

Сексолог также ответила в прямом эфире, который транслировался в нашу группу ВК, на вопросы читателей 72.ru На эти темы говорить непросто и порой даже стыдно. Но мы попробуем!

Нормально ли, если в семейной жизни становится меньше секса, с какими вопросами чаще всего обращаются к сексологу, а еще — советы, как улучшить интимную жизнь и многое другое — в интервью с тюменским сексологом-психологом Ольгой Каренеевой.

Ольга Каренеева, 35 лет.

Образование: историк, юрист, тренер, сексолог-психолог.

Хобби: йога, танцы, интимная гимнастика.

Ольга начинала свою карьеру сексолога с тренера по интимной гимнастике

— Ольга, как вы пришли к сексологии?

— На самом деле я всегда мечтала о другой профессии. Будучи ученицей, хотела быть тренером по женским видам спорта. Когда окончила школу, захотела стать служивым человеком и носить погоны. Начала учиться: сначала один факультет закончила, затем второй. Я — историк, и даже три месяца работала учителем истории. Но поняла, что это не мое. Затем у меня был юридический факультет. А потом совершенно случайно узнала о таком явлении как интимная гимнастика. Сначала, как и многие, после слова «интим» сжималась вся, пугалась: как это — интимная гимнастика. Но любопытство взяло верх, и я начала узнавать, что же это такое.

Интимная гимнастика — это тренировка интимных мышц. Она полезна как для мужчин, так и для женщин. Когда я узнала о необходимости гимнастики, то поняла: мне надо. А где обучиться? А негде. И я подумала, что если в Тюмени эта ниша свободна, то почему бы мне не занять её. Обучилась на инструктора и начала практиковать. И вот уже шесть лет по сей день тружусь в сфере интимных мышц, интимных подробностей, интимной жизни людей: всего того, о чем не принято говорить.

Затем я узнала про сексологию. Для меня это было еще одним открытием: слово «секс» едва ли можно произносить, а тут целая наука… Так у меня возникло желание стать сексологом. Но опять трудности, просто так сексологом не станешь. У тебя должно быть базовое образование: либо ты психолог, либо медик. На тот момент у меня ни того, ни другого образования не было. В итоге я получила диплом психолога и пошла учиться на сексолога. Закончила кафедру сексологии в московском вузе.

— Как часто к вам обращаются и с какими проблемами?

— Ежедневно ко мне обращаются примерно десять человек. Отвечаю бесплатно, если это простой вопрос, на который можно ответить двумя предложениями. Например, мужчина пишет: «Я мастурбирую. Это страшно?» Я говорю: ничего страшного, только делай это правильно. Но как это правильно, я уже не смогу рассказать в сообщении. Потому что мне надо знать, как он делает это неправильно и, исходя из этого, помогать. Из таких маленьких обращений формируются запросы на консультацию. Стараюсь брать не больше одной консультации в день. Мне важно, чтобы я горела работой. Если это будет конвейер, то пропадет запал. Не будут глаза гореть, я не буду брать эту женщину за грудки и говорить: «Худей, худей давай, потому что у тебя всё будет плохо в твоем сексе». Если что-то делать, то нужно делать это хорошо: чтобы и ты сам был доволен, и человек. Одна консультация в день — это мой уровень комфорта. Помимо этого есть групповые занятия. А еще — саморазвитие, семья. Надо и борщ сварить, и пол помыть.

— Какие проблемы в сексе чаще всего беспокоят мужчин, женщин и пары?

— Женщин, естественно, беспокоит женский оргазм. Это тема номер один. Еще воспитание детей: как ребенку обо всем сказать или как реагировать на то, что он, например, смотрит порно. Обычно прибегают в панике с круглыми глазами: «Мой ребенок — извращенец! Что делать?».

У мужчин две основные проблемы. Первая — хочу большой половой орган (чем помазать, полить или какие витамины купить, чтобы он вырос). Вторая — быстрое семяизвержение — хочу, чтобы всё длилось долго. Как сделать так, чтобы был оргазм у женщины, интересуются немногие мужчины. Обычно все хотят больше и дольше. А что от этого оргазм не зависит, мало кто задумывается. Пары обращаются с проблемой несовместимости — одному больше нужно, другому меньше. На этой почве возникают непонимание и конфликты.

— В Тюмени много сексологов?

— Есть несколько сексологов-врачей. Но врач-сексолог и сексолог-психолог — это разные вещи. Первый прописывает препараты. Но если ты не разобрался со своей головой, то это может не спасти тебя. Конечно, есть препараты, улучшающие у женщин кровообращение, общий тонус. Но, возможно, не это причина отсутствия оргазма. В идеале эти два врача должны работать в тандеме. А еще лучше, если женщина параллельно с работой сексолога пройдет обследование у эндокринолога и гинеколога. Для мужчин — уролог, эндокринолог и сексолог. Это идеальная троица, которая может всё скорректировать. Но не все готовы обращаться к посещению стольких специалистов, чтобы решить одну свою проблему.

— То есть, спрос есть. Значит ли это, что сексологи хорошо зарабатывают?

— Я не знаю ни одного сексолога-психолога в Тюмени. Сколько зарабатываю — никогда не считала. В среднем, где-то 100-150 тысяч рублей в месяц. С учетом того, что я не задираю цены. Мне важнее достучаться до людей. Чтобы они поняли, что сексология — это не пошло и не грязно, она поможет вам в отношениях, в уверенности, в воспитании детей. Секс — это не куча фаллоимитаторов.

Когда только начинала, то думала: буду сексологом, это же про любовь, про секс, это же так красиво. Нет, далеко не так.

Люди чаще всего обращаются ко мне, когда у них все хорошо в сексе, и они хотят сделать еще лучше. Бывают и другие обращения. Например, мужчина-руководитель, директор банка, который любит носить чулки. Нормальный, адекватный мужчина. Но есть у него такая потребность. И он под брючки на работу надевает чулки. И его это беспокоит, но он не хочет от этого избавляться. Он хочет получить от сексолога одобрение, что-то вроде: «Носи чулки, только не показывай их никому, чтобы не шокировать».

— В сексологии есть понятие нормы?

— Понятие нормы в сексологии — это что-то неконкретное. Есть парафилии — извращения. Например, совращения детей, фетешистский трансвестизм — это парафилия. Но если в паре есть какое-то «извращение», но оно нравится обоим партнерам, доставляет удовольствие, никто никого не принуждает — как это можно назвать извращением?

Для другой пары, конечно, это уже может считаться извращением. Каждый случай индивидуален.

Что еще ненормально? Если ты мастурбируешь на вонючую туфельку и только от нее получаешь удовольствие, а женщина не устраивает тебя — это уже не норма. Когда туфелька — элемент, то есть женщина может надеть её, и тебя это заводит, ничего плохого в этом нет. А когда мужчина без этой туфельки ничего не может, то с этим уже нужно работать.

— Есть ли в сексологии норма по количеству партнеров? По одной из версий, если у женщины было больше шести половых партнеров, то увеличивается риск заболеть раком шейки матки. Что сексологи говорят на этот счет?

— Впервые слышу об этом. Самое главное, чтобы все было безопасно, чтобы женщина и мужчина заботились о своем здоровье. Очень часто возникает проблема: как сказать своему новому партнеру, чтобы он сдал анализы? Он же обидится. Но справка — это нормально, быть здоровым — это нормально.

— Как родные и близкие отреагировали на ваш выбор профессии? И как реагируют незнакомые люди?

— Семья меня очень сильно поддержала. Это безумно важно, когда близкие говорят: у тебя все получится, мы с тобой. Все началось с интимной гимнастики, это вещь суперполезная. Когда семья понимает, что это важно, и когда этот налет пошлости уходит, то нет осуждения и неприятия.

Незнакомые люди, когда узнают, что я сексолог, сразу поднимают брови ко лбу и начинают смотреть на меня через призму профессии. Поэтому стараюсь не говорить, кем работаю. Представляюсь инструктором по йоге. Если человек готов, могу сказать, что я — инструктор по интимной гимнастике.

— У вас есть самые нелюбимые темы в сексологии?

— Тема женского оргазма: «Мы живем 8 лет вместе, ни разу не было оргазма. Что делать?». Это очень объемная работа, и за одну консультацию эту проблему не решить. Ведь нет конкретного алгоритма или каких-то чудо-таблеток, которые приведут к женскому оргазму. Во-первых, нужно с детством проработать. Во-вторых, все физические аспекты тела изучить: где, как и что расположено, как работает, какие у тебя взаимоотношения с партнером, психологическая составляющая, пробуждение эрогенных зон.

— Бывают частные случаи, когда даже сексолог-психолог не может помочь?

— Когда я начинаю работать с мужчиной или женщиной, то всегда исключаю биологический аспект. Сначала узнаю, какие заболевания есть. Если всё в порядке, то даю какую-то психотерапию. Если что-то не в порядке или я сомневаюсь, то прошу пройти обследование. Например, у мужчины живот полтора метра, и он жалуется на потенцию, то я рекомендую сдать анализ на тестостерон. Если всё в порядке, продолжаю работать с ним. Если нет — отправляю на лечение, назначенное врачом.

Прежде чем начать работу с человеком, нужно убедиться, что он физически здоров

— У нас сексуально грамотные люди? Или им есть чему учиться?

— Народ абсолютно безграмотный. И я не думаю, что сексуальная грамотность даже в ближайшие лет 50 зайдет в массы. Может быть, лет через 300. И то не факт. Нужно полностью поменять менталитет.

В Европе уже в младших классах школы вводят сексуальное образование. И я за то, чтобы дети в четыре года знали, что такое пенис и что такое вагина, знали, что это нельзя никому показывать и никому давать. Но даже в Европе некоторые родители бунтуют против такого образования. Поэтому нужно, в первую очередь, чтобы родители к этому начали спокойно относиться. Представьте, сколько поколений нужно, чтобы поменять мировоззрение.

Про сексуальное раскрепощение

— Доступность секса и сексуальное раскрепощение — разные вещи. Когда мужчина и женщина доверяют друг другу, ничего не боятся, у них нет запретов — это сексуальное раскрепощение. А когда беспорядочная половая жизнь — это не раскрепощение. Она как раз оттого, что нет сексуальной грамотности. Хотя все думают, что если ребенок будет знать, что такое презерватив, то тут же пойдет его использовать. Наоборот, когда придет время, он уже будет знать, что есть презерватив. И не допустит ошибки, и девочку уже не будут абортировать в 14 лет.

— Какие в вашей практике были самые странные/пугающие обращения и случаи?

— Инцест — когда родители решили, что лучше с 14-летним ребенком будут сами спать и всему его научат, нежели он будет заниматься сексом с другими. Иногда, когда я читала учебник по сексологии, то испытывала ужас. Думала: сексология — это же про секс и любовь, всё, не хочу быть сексологом. Но проходило несколько недель — и меня отпускало. Потому что сексология — это не только про то, что красиво. Сексология — это иногда и боль.

Проблемы есть у каждого человека. И всё, однозначно, идет из детства. Другой вопрос, что не все готовы работать с этим. Ведь боль надо достать, осознать и проработать.

— Возможна ли счастливая семейная жизнь без секса? И есть ли норма по количеству?

— Нет, однозначно. Секс — это то, что связывает мужчину и женщину. Нормы по количеству в сексологии нет. Всё зависит от половой конституции — это совокупность физиологических особенностей, которые генетически в тебе заложены, и социального аспекта — твоего воспитания. Вот из этого и формируется потребность. Я уже говорила, что часто возникают конфликты от того, что потребности партнеров не совпадают. Бывают пары, у которых секс раз в месяц, их это полностью устраивает, они счастливы. Им большего и не надо — это их норма. А бывают пары, которые как кролики три раза в день занимаются любовью, и им мало.

— Если секс со временем уходит из отношений — это нормально?

— Как в начале отношений не будет, и это нормально. Когда люди живут вместе, они привыкают друг к другу, у них уже нет такой страсти, не вырабатываются нужные гормоны. Но ненормально, что они с этим ничего не делают. Как только появляется первый звоночек — нужно сразу паниковать, иначе проблемы начнут накапливаться словно снежный ком. Не зря говорят: сколько не пинай мертвую лошадь, она не поедет. Поэтому нужно всегда заботиться о своем сексе. Причем лучше, когда об этом заботятся два человека. Но для этого между ними должна быть хорошая коммуникация. По большому счету, если бы люди умели говорить и слушать, то сексолог-психолог был бы не нужен. Но люди не умеют разговаривать друг с другом.

— Как возраст влияет на интимную жизнь мужчин и женщин?

— После 30 лет женщина просто раскрывается! Она как цветок, который долгое время таил в себе всю эту красоту, и вдруг начал распускаться, а потом и благоухать. Мужчины с годами становятся более открытыми и раскрепощенными, начинают доверятся женщине. Но количество секса при этом может уменьшаться. Мужчина в начале половой жизни очень активный, и потом эта активность начинает спадать. С женщинами обычно всё наоборот. Сначала они как бревно, а потом начинают раскрываться.

— Дайте несколько действенных советов, как улучшить сексуальную жизнь

— Важно высыпаться. Потому что на фоне стресса и недосыпа усталость выключает твою сексуальность, секса не хочется, начинаются конфликты.

Также нужно чаще выезжать куда-то вдвоем и уединяться. Прогулки и объятия плавно перетекают в хороший правильный секс. Доверие и расслабленность очень важны. Но если в одной комнате спите вы, а за стеной находятся свекровь или теща с детьми — это не уединение. Уезжайте хотя бы раз в месяц на дачу к условной бабе Маше, у которой ни света, ни коммуникаций, ни детей, ни телефонов, ни телевизоров. Только вы вдвоем, друг для друга. В этом случае гарантирую, что у вас всё будет хорошо, и уже через месяц появятся изменения в отношениях.

У вас есть вопросы по сексологии? Какие темы вас интересуют и беспокоят? Пишите ваши пожелания в комментариях, и мы зададим эти вопросы сексологу.

Полную видеоверсию интервью смотрите ниже.