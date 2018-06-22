Более тысячи пар поженятся перед Днем семьи, любви и верности

Свадьбы накануне Дня семьи, любви и верности сыграют более тысячи столичных пар. Праздник стал одним из любимых у москвичей, его отмечают 8 июля. В 2018 году дата выпадает на воскресенье — выходной день для загсов. Регистрировать браки будут только во Дворце бракосочетания в музее-заповеднике «Коломенско» и в Шипиловском отделе ЗАГС. Остальные новобрачные заключат союзы 7 июля.

"По просьбам москвичей, которые хотели вступить в брак именно в День семьи, любви и верности, мы откроем 8 июля два городских загса. На этот день принято 61 заявление", — цитирует начальника управления ЗАГС столицы Ирину Муравьеву портал мэра и правительства Москвы

В 2016 году 8 июля свадьбу организовать 936 московских пар, а в 2017-м — 998 пар. Традиционно в день праздника ведущие церемоний желают молодоженам сохранять любовь и верность друг другу, как легендарная муромская княжеская пара — Петр и Феврония, которым посвящен праздник.

День семьи, любви и верности — одна из любимых дат жителей столицы, помимо него в списке лидеров День всех влюбленных — 14 февраля, Красная горка — первые дни после Пасхи, а также День города. Пожениться можно не только в загсах, но и на одной из 12 выездных площадок в столичных парках, музеях и даже в Московском зоопарке.

День семьи, любви и верности в России празднуется с 2008 года. Он посвящен канонизированным святым Петру (в миру муромский князь Давыд Юрьевич) и его супруга Ефросинья (Феврония). По некоторым данным они жили в XIII веке. Петр и Феврония считаются покровителями семьи и брака.