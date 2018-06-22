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Более тысячи пар сыграют свадьбу в Москве в преддверии Дня семьи, любви и верности
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Более тысячи пар сыграют свадьбу в Москве в преддверии Дня семьи, любви и верности 

RT на русском 1 час назад
Фото: Ваши соседи
Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
В 2018 году праздничная дата выпадает на воскресенье — выходной для загсов. Регистрацию будут проводить только во Дворце бракосочетания в музее-заповеднике «Коломенское» и в Шипиловском отделе ЗАГС.
Остальные пары заключат браки 7 июля.
«По просьбам москвичей, которые хотели вступить в брак именно в День семьи, любви и верности, мы откроем 8 июля два городских загса. На этот день принято 61 заявление», — пояснила начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьёва.
День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года.
Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН оценила результаты опроса россиян, согласно которому 56% респондентов не хотят уравнивать официальный брак и длительное сожительство.
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Женский форум  Ещё 17 источников 
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