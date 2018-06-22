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ЗАГСы в Коломенском музее и Шипиловский будут открыты в Москве в праздник 8 июля
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ЗАГСы в Коломенском музее и Шипиловский будут открыты в Москве в праздник 8 июля 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Дворец бракосочетания в музее-заповеднике «Коломенское» и Шипиловский отдел ЗАГС будут регистрировать браки в День семьи, любви и верности, Праздник, который отмечается в России 8 июля, в этом году выпадает на выходной день, однако дворцы бракосочетания будут открыты. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"По просьбам москвичей, которые хотели вступить в брак именно в День семьи, любви и верности, мы откроем 8 июля два городских ЗАГСа. На этот день принято 61 заявление", — приводится на портале комментарий начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой.
Зарегистрировать брак можно будет в Дворце бракосочетания в музее-заповеднике «Коломенское», а также в Шипиловском отделе ЗАГС.
Отмечается, что большая часть молодоженов обменяется кольцами в субботу 7 июля. «Сыграть свадьбы накануне Дня семьи, любви и верности решили более тысячи столичных пар», — говорится в сообщении.
В 2017 году к этому дню свои свадьбы приурочили 998 московских пар, в 2016 — 936.
День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве (ныне — Владимирская область). Они считаются покровителями семьи и брака.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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