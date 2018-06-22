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Более 1 тыс. пар планируют пожениться в Москве накануне праздника Дня семьи 8 июля
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Более 1 тыс. пар планируют пожениться в Москве накануне праздника Дня семьи 8 июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 1 тыс. столичных пар планируют вступить в брак накануне праздника Дня семьи, который ежегодно отмечается 8 июля, в этом году. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Сыграть свадьбы накануне Дня семьи, любви и верности решили более 1 тыс. столичных пар. Один из любимых у москвичей праздников отмечается ежегодно 8 июля. Он приурочен ко дню памяти муромских святых князя Петра и его жены Февронии — покровителей семьи и брака. В этом году праздничная дата выпадает на воскресенье, когда у ЗАГСов выходной. В этот день регистрировать браки будут только во Дворце бракосочетания в музее-заповеднике «Коломенское» и в Шипиловском отделе ЗАГС. Большая часть пар обменяется обручальными кольцами и клятвами верности в субботу, 7 июля, накануне праздника», — говорится в сообщении.
Тем не менее, как отмечается в материале, по просьбам москвичей, которые хотели вступить в брак именно в День семьи, любви и верности, будут открыты 8 июля два городских ЗАГСа. На этот день принято 61 заявление. В 2016 г. к этому дню свои свадьбы приурочили 936 московских пар, а в прошлом году — 998 пар.
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