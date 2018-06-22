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Ирина Безрукова не готова к новым отношениям после болезненного развода
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Ирина Безрукова не готова к новым отношениям после болезненного развода 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Два года назад вся стана обсуждала развод Ирины Безруковой и ее супруга Сергея Безрукова, с которым она прожила в браке 15 лет. Артист довольно быстро женился — на Анне Матисон, которая летом прошлого года подарила ему дочь Машу, а сейчас пара ждет второго ребенка.
Ирина пока что так и не встретила нового мужчину. И хотя в свои 52 года актриса выглядит потрясающе и даже моложе своих лет, Безрукова не спешит вступать в новые отношения.
Отметим, что актриса не любит говорить о личной жизни. Даже развод с Сергеем Ирина не стала обсуждать на всю страну и очень тактично высказывалась о своем бывшем муже. В одном из последних интервью Безрукова призналась, что пока не готова к новым отношениям, а ее друзья то и дело пытаются найти для нее подходящую пару.
«Я пока все больше отшучиваюсь, что «кастинг открыт, рассматриваю кандидатуры», но чтобы понять, достойный человек или нет, мне нужно время. А его пока практически нет: очень много работы. Конечно, есть мужчины, готовые ухаживать. Но они же такие, им надо сразу раз — и в дамки, а я не из тех женщин, которые торопятся в отношениях. Поэтому и отшучиваюсь. Подруги постоянно пытаются меня с кем-то познакомить. Это так мило и занятно. Вот недавно приятельница, живущая в Америке, прислала мне в подарок специальный чехол с подсветкой для камеры на телефоне. В России такой вещицы пока нет, и она решила передать его со своим знакомым. И между тем мне сказала: «Ты к нему внимательно присмотрись». Я тронута заботой приятельницы. Но считаю, что судьбоносную встречу невозможно организовать специально. Она должна произойти сама собой», — рассказала Безрукова для издания «Wday.ru».
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