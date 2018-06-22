Ирина Безрукова не готова к новым отношениям после болезненного развода

Два года назад вся стана обсуждала развод Ирины Безруковой и ее супруга Сергея Безрукова, с которым она прожила в браке 15 лет. Артист довольно быстро женился — на Анне Матисон , которая летом прошлого года подарила ему дочь Машу, а сейчас пара ждет второго ребенка.

Ирина пока что так и не встретила нового мужчину. И хотя в свои 52 года актриса выглядит потрясающе и даже моложе своих лет, Безрукова не спешит вступать в новые отношения.

Отметим, что актриса не любит говорить о личной жизни. Даже развод с Сергеем Ирина не стала обсуждать на всю страну и очень тактично высказывалась о своем бывшем муже. В одном из последних интервью Безрукова призналась, что пока не готова к новым отношениям, а ее друзья то и дело пытаются найти для нее подходящую пару.