«До свадьбы заживёт!»: что на самом деле это означает

Устойчивую фразу «до свадьбы заживёт!» слышал, наверное, каждый. Ею ободряют упавшего ребёнка родители. Приятели, желая поддержать, говорят так приболевшему товарищу. Но что именно должно зажить и почему именно до свадьбы остаётся загадкой.

Ритуально-бытовая версия

Культурологи видят в утверждении «до свадьбы заживёт» символическое пожелание заклинательного типа. Это роднит фразу с выражением «будь здоров», которое использовали как заговор против злых духов.

Считалось, что акцентировать много внимания на ушибы и ссадины нельзя, потому что это могло усугубить состояние пострадавшего.

Современные научные данные подтверждают народную мудрость: у ипохондриков (людей, которые склонны из-за невроза искать у себя разные болезни и преувеличивать собственные страдания) хронические и психосоматические заболевания проявляются чаще, чем у других.

Историческо-гендерная версия

Историки склонны полагать, что фраза «до свадьбы заживёт» была первоначально обращена к девушкам. Связано это с трудоёмким процессом смотрин невесты на Руси. Смотрины — один из древнейших традиционных обрядов, проистекающий из языческих славянских представлений о годности девушки к деторождению.

Нельзя сбрасывать со счетов и социально-экономические факторы. Смотрины были решающим событием в жизни девушки — от удачного брака зависела её жизнь и благополучие будущих детей.

Осматривали будущую невесту сваха, свекровь и повитуха. Главная цель смотрин — определить, способна ли девушка выносить детей. Но препятствием к свадьбе могла быть даже царапина, поэтому невесту до смотрин освобождали от всех видов работ.

Даже насморк невесты мог увеличить количество приданного (девка-то больная, такую брать можно только с имуществом), поэтому родственники запрещали девушке выходить за околицу дома.

Среди знати была распространена так называемая «порча невесты» — когда люди, не желающие брака государя с той или иной дворянкой, отравляли или калечили девушку. В истории есть случаи, когда будущую царицу «портили» и свадьба отменялась.

Мария Хлопкова была отравлена «доброжелателями» и не смогла выйти замуж за Михаила Фёдоровича Романова . Позже была сослана в Тобольск вместе семьёй. Применялись самые грязные методы: подкуп врачей, отравленная пища, туго завязанные волосы — всё для того, чтобы расстроить будущий брак.

Народно-эротическая теория

Удивительно, но в деревнях Восточной России (Смоленская область) фразу «до свадьбы заживёт» старшее поколение не произносит и считает чем-то неприличным.

Есть мнение, что подобную фразу произносили молодые парни деревенским девушкам, склоняя их к плотским утехам. Девушки, по наивности верили, что всё, что повреждено после ночи на сеновале, до свадьбы заживёт.

Этнографических и лингвистических исследований, подтверждающих эту версию немного, однако именно она является наиболее популярной.