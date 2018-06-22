Дженнифер Лоуренс и Кука Малруни вновь сфотографировали на свидании

Дженнифер Лоуренс не скрывает своего бойфренда от поклонников. Папарацци вновь сфотографировали актрису и галериста на прогулке и распространили фото в сети.

По словам очевидцев, эта встреча носила далеко не дружеский характер. Дженнифер шла под руку со своим спутником, а потом еще и поцеловала его. Поклонникам остается ждать, когда же актриса официально представит возлюбленного.

Дженнифер Лоуренс и Кука Малруни