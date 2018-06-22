Дженнифер Лоуренс и Кука Малруни вновь сфотографировали на свидании 

Дженнифер Лоуренс не скрывает своего бойфренда от поклонников. Папарацци вновь сфотографировали актрису и галериста на прогулке и распространили фото в сети.
По словам очевидцев, эта встреча носила далеко не дружеский характер. Дженнифер шла под руку со своим спутником, а потом еще и поцеловала его. Поклонникам остается ждать, когда же актриса официально представит возлюбленного.
Дженнифер Лоуренс и Кука Малруни
О Куке Маруни известно, что он увлечен искусством и работает директором нью-йоркской галереи Gladstone, которая представляет работы художников А-класса: отца актрисы Лины Данэм — Кэррола Данэма, Аниша Капура, бывшего возлюбленного певицы Бьорк — Мэттью Барни. Голливудскую красавицу он встретил благодаря общим друзьям. Ранее актриса встречалась с продюсером Дарреном Аронофски.