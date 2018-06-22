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Михаил Церишенко: Я до сих пор люблю Катю
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Михаил Церишенко: Я до сих пор люблю Катю 

Мир24 1 час назад
Семейный союз юмориста Михаила Церишенко и певицы Кати Семёновой считался идеальным. Они прожили вместе 25 лет. Но несколько месяцев назад его супруга объявила в социальных сетях об измене мужа. Вскоре последовал громкий развод. После скандала Церишенко долго хранил молчание. Катя же дала серию громких интервью о бывшем муже. Он их никак не комментировал.
Почему Церишенко считает, что его экс-супруга попала под чье-то дурное влияние? Правда ли, что он желал Кате смерти? И главное — что Михаил скажет своей бывшей жене? Узнаете в программе «Ой, мамочки» 23 июня в 8:30 на телеканале «МИР».
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