Михаил Церишенко: Я до сих пор люблю Катю

Семейный союз юмориста Михаила Церишенко и певицы Кати Семёновой считался идеальным. Они прожили вместе 25 лет. Но несколько месяцев назад его супруга объявила в социальных сетях об измене мужа. Вскоре последовал громкий развод. После скандала Церишенко долго хранил молчание. Катя же дала серию громких интервью о бывшем муже. Он их никак не комментировал. Почему Церишенко считает, что его экс-супруга попала под чье-то дурное влияние? Правда ли, что он желал Кате смерти? И главное — что Михаил скажет своей бывшей жене? Узнаете в программе «Ой, мамочки» 23 июня в 8:30 на телеканале «МИР» ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ