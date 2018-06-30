Двадцать семь. Визит к психологу.
— Какие конкретные шаги Вы можете предложить мне в сложившейся ситуации?
— Конкретных шагов нет. Чтобы стать другим человеком, надо заново родиться, прожить это время и получить опыт. Мы будем просто встречаться, минимум два раза в неделю и обсуждать происходящие события в Вашей жизни. Два года, точнее — «два плюс».
Больше не пойду, так как не вижу конкретного плана действий. Даю сам себе эти два года. Я куплю машину и женюсь. Иначе больше нет смысла продолжать борьбу.
Двадцать восемь. Автосалон.
Ждал автомобиль два месяца. Выпущена как раз в мой день рождения. Эта «ласточка» будет особенной из всех, что будут в моей жизни. Можно в гости к сестре, 150 километров.
— Ты попроси у Бога себе жену.
— Просил.
— Принеси жертву от себя, постись. И продолжай просить. Если не исполняется, сделай пост ещё более строгим.
Пост. Полгода. Минус 12 кг.
— Ты что с собой сделал? Тебе надо есть!
— Я сделал всё, что мог — больше не могу. Я не был услышан.
— Не говори ерунды, всё впереди. Вон все женятся, потом разводятся.
— Это тоже опыт. У меня другое. Если бы я хотя бы переспал с девушкой, то спокойно искал бы свою половинку и дальше. Но я вижу, что никакая девушка никогда не выбирала меня. С чего вдруг всё изменится?
Дорога обратно. Подвёз девушку, лет 18. Взял номер телефона (для меня это обычное дело, почти всегда дают).
Через пару дней позвонил.
— Давай встретимся?
— А смысл?.. А ты где?.. А я сейчас в другом городе.
Всё понятно. Забываю.
Так, о чем это я? Через три месяца двадцать девять. Что я должен сделать доброго за это время? Характер у меня довольно тяжелый, вряд ли кто-то будет скучать, но я хочу, чтобы обо мне могли сказать хотя бы доброе слово.
Звонок.
— Извини, я была занята. Можно встретиться.
Десять дней.
Звёзды, прогулки, объятия, поцелуи. Я мечтал об этом в тринадцать. Но ждал ещё так долго. Моя первая ночь.
Я у неё не первый. Через какое-то время она ушла к бывшему. Я встретился на её пути в период, когда ей было трудно, когда её бросили. А теперь тяжело мне. Так что там? Верёвка. Я поеду на дачу. Записка: ищите меня там. По пути позвоню ей. Я не хочу делать то, что решил, но я в отчаянии.
— Боже, пусть она вернётся хотя бы ненадолго, пока я не справлюсь с этим. Я не хочу уходить.
Не берёт трубку. Вот я уже подъезжаю к месту. Звонок. Её опять бросили.
— Ты будешь со мной?
— Да, если ты этого хочешь.
Это был лучшая ночь в моей жизни. Я слышал, что я желанный, чувствовал это. Потом она переехала в другой город. Она нашла другого.
Теперь у меня нет права уходить. Как сказала сестра:
— Ты ведь просил переспать? Получи, распишись.
До сих пор, мой Ангел, ты приходишь ко мне ночами. Как живая. Я вижу, как живые, твои зелёные глаза, твои рыжие косички. Я пытаюсь обнять тебя. Во сне говорит подсознание, которое не обманешь:
— Я полюбил тебя, что мне теперь делать?
— Позвони кому-нибудь другому.
Я жду, я верю. А ты узнаешь о том, что ты спасла жизнь, наверное, только тогда, когда Ангелом будешь с Богом.
Двадцать девять.