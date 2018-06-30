Мужской взгляд: «Просил переспать — получи»

Двадцать семь. Визит к психологу.

— Какие конкретные шаги Вы можете предложить мне в сложившейся ситуации?

— Конкретных шагов нет. Чтобы стать другим человеком, надо заново родиться, прожить это время и получить опыт. Мы будем просто встречаться, минимум два раза в неделю и обсуждать происходящие события в Вашей жизни. Два года, точнее — «два плюс».

Больше не пойду, так как не вижу конкретного плана действий. Даю сам себе эти два года. Я куплю машину и женюсь. Иначе больше нет смысла продолжать борьбу.

Двадцать восемь. Автосалон.

Ждал автомобиль два месяца. Выпущена как раз в мой день рождения. Эта «ласточка» будет особенной из всех, что будут в моей жизни. Можно в гости к сестре, 150 километров.

— Ты попроси у Бога себе жену.

— Просил.

— Принеси жертву от себя, постись. И продолжай просить. Если не исполняется, сделай пост ещё более строгим.

Пост. Полгода. Минус 12 кг.

— Ты что с собой сделал? Тебе надо есть!

— Я сделал всё, что мог — больше не могу. Я не был услышан.

— Не говори ерунды, всё впереди. Вон все женятся, потом разводятся.

— Это тоже опыт. У меня другое. Если бы я хотя бы переспал с девушкой, то спокойно искал бы свою половинку и дальше. Но я вижу, что никакая девушка никогда не выбирала меня. С чего вдруг всё изменится?

Дорога обратно. Подвёз девушку, лет 18. Взял номер телефона (для меня это обычное дело, почти всегда дают).

Через пару дней позвонил.

— Давай встретимся?

— А смысл?.. А ты где?.. А я сейчас в другом городе.

Всё понятно. Забываю.

Так, о чем это я? Через три месяца двадцать девять. Что я должен сделать доброго за это время? Характер у меня довольно тяжелый, вряд ли кто-то будет скучать, но я хочу, чтобы обо мне могли сказать хотя бы доброе слово.

Звонок.

— Извини, я была занята. Можно встретиться.

Десять дней.

Звёзды, прогулки, объятия, поцелуи. Я мечтал об этом в тринадцать. Но ждал ещё так долго. Моя первая ночь.

Я у неё не первый. Через какое-то время она ушла к бывшему. Я встретился на её пути в период, когда ей было трудно, когда её бросили. А теперь тяжело мне. Так что там? Верёвка. Я поеду на дачу. Записка: ищите меня там. По пути позвоню ей. Я не хочу делать то, что решил, но я в отчаянии.

— Боже, пусть она вернётся хотя бы ненадолго, пока я не справлюсь с этим. Я не хочу уходить.

Не берёт трубку. Вот я уже подъезжаю к месту. Звонок. Её опять бросили.

— Ты будешь со мной?

— Да, если ты этого хочешь.

Это был лучшая ночь в моей жизни. Я слышал, что я желанный, чувствовал это. Потом она переехала в другой город. Она нашла другого.

Теперь у меня нет права уходить. Как сказала сестра:

— Ты ведь просил переспать? Получи, распишись.

До сих пор, мой Ангел, ты приходишь ко мне ночами. Как живая. Я вижу, как живые, твои зелёные глаза, твои рыжие косички. Я пытаюсь обнять тебя. Во сне говорит подсознание, которое не обманешь:

— Я полюбил тебя, что мне теперь делать?

— Позвони кому-нибудь другому.

Я жду, я верю. А ты узнаешь о том, что ты спасла жизнь, наверное, только тогда, когда Ангелом будешь с Богом.

Двадцать девять.