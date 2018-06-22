Мужчина предложил посмотреть реалити на свидании и прослыл идеальным мужем

Британский блогер Софи Мильнер (Sophie Milner) рассказала в своем Twitter-аккаунте, что ее спутник предложил организовать свидание в таком месте, где можно было бы посмотреть популярное реалити «Остров любви» (Love Island). По ее словам, она мысленно уже обзавелась с ним общими детьми.

«Собираюсь на свидание вечером, и парень предложил мне найти место, где показывают «Остров любви» в девять вечера, чтобы мы его не пропустили. Кажется, я уже беременна», — написала Мильнер.

Публикация стала вирусной и набрала более 36 тысяч лайков. Многие девушки позавидовали Мильнер, которой повезло встретить человека, разделяющего ее страсть к шоу. Одна из подписчиц по имени Камилла Экли (Camilla Ackley) рассказала, что также стала счастливицей: ее молодой человек спросил у нее на свидании, кто из участников «Острова любви» является ее любимцем. «Я чуть не пролила свой напиток, я была так взволнована», — поделилась она.

Некоторые решили, что благодаря просмотру шоу об отношениях девушка сможет лучше узнать своего спутника. «Это даст вам представление о том, как он разрешает проблемы в личной жизни, какие у него взгляды», — писали они.

Наибольший ажиотаж вызвал комментарий матери девушки. «Приведи его домой, чтобы вы вместе посмотрели его со мной», — написала она ответ к посту. Ее публикация набрала несколько десятков лайков.