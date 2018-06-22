Ещё
5 вещей, которые превращают секс в кошмар
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 вещей, которые превращают секс в кошмар 

SNCmedia.ru 22 минуты назад
Фото: SNCmedia.ru
О неприятностях (и о том, как с ними бороться) рассказывают эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets.
Вы терпите боль
Строго говоря, боль возникает у нас в голове. Когда вы, например, трогаете рукой горячий утюг, сигнал об этом приходит в мозг, и уже после этого он генерирует ответный сигнал о том, что что-то идет не так. А это уже рождает болевое ощущение там, откуда оно пришло. Еще один нюанс: когда сигнал приходит в мозг, тот не только дает на него ответ, но еще и создает рефлекс, благодаря которому болезненное воздействие сразу же прекращается (когда вы резко одергиваете руку от горячего утюга). Вывод из этого можно сделать очень простой: болезненные ощущения нельзя считать разновидностью нормы в сексе (если это, конечно, не БДСМ), и если они возникают, то нужно прекратить действия, вызывающие их. К тому же, боль во время полового акта может указывать на наличие заболеваний половых органов.
Вы не занимаетесь самопознанием
И это вовсе не о чтении книг или зубрении какой-нибудь странной энциклопедии. Самопознание — это о том, чтобы изучать свое тело и открывать все новые и новые его возможности. Рано или поздно, когда секс представляет собой один и тот же набор действий, когда ваш партнер прекрасно знает, на какую «кнопку нажать», чтобы случился оргазм, это становится больше похоже на механизированный процесс, чем на акт любви. И если вам кажется, что вы знаете свое тело вдоль и поперек, поверьте: у него наверняка еще много сюрпризов для вас. Эрогенных зон на теле женщины бесчисленное множество, и единственное, что нужно сделать — это разбудить их. Самомассаж и мастурбация вам в помощь!
Вы вступаете в интимную близость тогда, когда не хотите этого
Делаете одолжение партнеру и подкладываете свинью себе. Будет большой удачей, если во время близости, к которой вы сами не стремились, вам удастся получить удовольствие, но чаще всего случается наоборот. В отношении женщин поговорка «аппетит приходит во время еды» работает крайне редко, потому что хотим мы в основном не телом, а головой. И если в конкретный момент времени вам действительно не хочется вступать в интимный контакт, делать это, надеясь на то, что в конце концов вы все-таки получите свою порцию счастья, не нужно (потому что шансы и правда крайне малы). Лучше сказать партнеру о своем нежелании, чем заниматься сексом, рассуждая про себя цвете обоев в комнате.
Вы слишком много думаете
О том, что постельное белье пора бы уже поменять, о том, что вы давно не звонили родителям, о том, что у вас какой-то не такой живот. Или прыщ на лбу. Или пыль на столе. И все эти мысли, отвлекающие вас от основного действия, вовсе не способствуют получению удовольствия от секса. В отличие от мужского, мозг женщины работает в многозадачном режиме: это значит, что когда мы выполняем одно действие, можем думать о другом, а хотеть третьего. И если вы в который раз замечаете, что во время секса ваши мысли витают где-то в облаках, то пора бы уже прийти к технике осознанности. Можно даже превратить это в упражнение: в следующий раз во время секса попытайтесь максимально сконцентрироваться на том, что партнер делает с вашим телом, и какие эмоции вы от этого испытываете. Это не значит, что интим нужно превращать в лабораторную работу, но концентрация на прикосновениях, ощущениях и чувствах гарантированно доставит вам большее удовольствие и позволит понять, что вам нравится больше, а что не нравится совсем.
Вы не разговариваете с партнером о сексе
Когда вы исключаете из отношений момент обсуждения вашего с партнером секса, это значит, что вы автоматически лишаете себя счастливой интимной жизни. Если, конечно, ваш партнер не экстрасенс или герой-любовник, что вряд ли, потому что мужчин, которые точно знают, как правильно ласкать женщину, во всем мире один на миллион. С помощью одной только коммуникации можно предотвратить войну, а уж обсудить секс — дело плевое. Главное: be gentle.
SNCmedia.ru: последние новости
Свадьбы не будет! 6 правдивых историй о разорванной помолвке 5 вещей, которые делают мужчины, если вы для них ничего не значите 7 честных причин, по которым женщины изменяют
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину51
Анна Седокова взбудоражила поклонников7
Названы «страшные» последствия отказа от курения3
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Женские недостатки, от которых мужчины без ума15
Новости партнеров
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
05:49
Женские грехи, которые отталкивают мужчин
Психология
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение