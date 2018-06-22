5 вещей, которые превращают секс в кошмар

О неприятностях (и о том, как с ними бороться) рассказывают эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets.

Вы терпите боль

Строго говоря, боль возникает у нас в голове. Когда вы, например, трогаете рукой горячий утюг, сигнал об этом приходит в мозг, и уже после этого он генерирует ответный сигнал о том, что что-то идет не так. А это уже рождает болевое ощущение там, откуда оно пришло. Еще один нюанс: когда сигнал приходит в мозг, тот не только дает на него ответ, но еще и создает рефлекс, благодаря которому болезненное воздействие сразу же прекращается (когда вы резко одергиваете руку от горячего утюга). Вывод из этого можно сделать очень простой: болезненные ощущения нельзя считать разновидностью нормы в сексе (если это, конечно, не БДСМ), и если они возникают, то нужно прекратить действия, вызывающие их. К тому же, боль во время полового акта может указывать на наличие заболеваний половых органов.

Вы не занимаетесь самопознанием

И это вовсе не о чтении книг или зубрении какой-нибудь странной энциклопедии. Самопознание — это о том, чтобы изучать свое тело и открывать все новые и новые его возможности. Рано или поздно, когда секс представляет собой один и тот же набор действий, когда ваш партнер прекрасно знает, на какую «кнопку нажать», чтобы случился оргазм, это становится больше похоже на механизированный процесс, чем на акт любви. И если вам кажется, что вы знаете свое тело вдоль и поперек, поверьте: у него наверняка еще много сюрпризов для вас. Эрогенных зон на теле женщины бесчисленное множество, и единственное, что нужно сделать — это разбудить их. Самомассаж и мастурбация вам в помощь!

Вы вступаете в интимную близость тогда, когда не хотите этого

Делаете одолжение партнеру и подкладываете свинью себе. Будет большой удачей, если во время близости, к которой вы сами не стремились, вам удастся получить удовольствие, но чаще всего случается наоборот. В отношении женщин поговорка «аппетит приходит во время еды» работает крайне редко, потому что хотим мы в основном не телом, а головой. И если в конкретный момент времени вам действительно не хочется вступать в интимный контакт, делать это, надеясь на то, что в конце концов вы все-таки получите свою порцию счастья, не нужно (потому что шансы и правда крайне малы). Лучше сказать партнеру о своем нежелании, чем заниматься сексом, рассуждая про себя цвете обоев в комнате.

Вы слишком много думаете

О том, что постельное белье пора бы уже поменять, о том, что вы давно не звонили родителям, о том, что у вас какой-то не такой живот. Или прыщ на лбу. Или пыль на столе. И все эти мысли, отвлекающие вас от основного действия, вовсе не способствуют получению удовольствия от секса. В отличие от мужского, мозг женщины работает в многозадачном режиме: это значит, что когда мы выполняем одно действие, можем думать о другом, а хотеть третьего. И если вы в который раз замечаете, что во время секса ваши мысли витают где-то в облаках, то пора бы уже прийти к технике осознанности. Можно даже превратить это в упражнение: в следующий раз во время секса попытайтесь максимально сконцентрироваться на том, что партнер делает с вашим телом, и какие эмоции вы от этого испытываете. Это не значит, что интим нужно превращать в лабораторную работу, но концентрация на прикосновениях, ощущениях и чувствах гарантированно доставит вам большее удовольствие и позволит понять, что вам нравится больше, а что не нравится совсем.

Вы не разговариваете с партнером о сексе

Когда вы исключаете из отношений момент обсуждения вашего с партнером секса, это значит, что вы автоматически лишаете себя счастливой интимной жизни. Если, конечно, ваш партнер не экстрасенс или герой-любовник, что вряд ли, потому что мужчин, которые точно знают, как правильно ласкать женщину, во всем мире один на миллион. С помощью одной только коммуникации можно предотвратить войну, а уж обсудить секс — дело плевое. Главное: be gentle.