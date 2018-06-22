Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились?

Кажется, Джастин Бибер решил начать взрослую семейную жизнь со своей подружкой Хейли Болдуин . На днях поклонник артиста опубликовал снимок с ним в Твиттер. Фото не привлекло бы внимание, если бы не одна деталь — обручальное кольцо на безымянном пальце Бибера. Но выводы делать рано! Инсайдер утверждает, что таким образом Джастин решил потроллить журналистов и взорвать сеть. Интересно, как на заголовки отреагировала Селена Гомес.

На самом же деле влюбленные не планирую в ближайшее время связывать себя узами брака, а просто наслаждаются отличным времяпровождением в компании друг друга. Певец и модель устраивают романтические прогулки и радуют поклонников, демонстрируя чувства на публике.

Джастин Бибер с поклонником

Напомним, что ранее Джастин Бибер встречался с Селеной Гомес, а потом был замечен в компании Баскин Чемпион. Фолловеры артиста надеются, что он наконец нашел свое счастье.