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Дженнифер Энистон не хочет заводить роман: почему?
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Дженнифер Энистон не хочет заводить роман: почему? 

Журнал ОК! 2 часа назад
Пока Джастин Теру ходит на свидание с разными девушками, его бывшая супруга Дженнифер Энистон отдыхает в компании подруг и проводит время на съемочной площадке. Актриса даже не планирует в ближайшее время бросаться с головой в новый любовный омут, и инсайдер объяснил причину:
Ей нравится быть одиночкой. Сейчас она сосредоточена исключительно на том, чтобы быть счастливой.
Дженнифер Энистон и Джастин Теру
Более того, у Энистон сейчас просто нет свободного времени, ведь она задействована в съемках нового фильма «Загадочное убийство», где играет жену героя Адама Сэндлера. На днях в прессу просочились первые кадры со съемочной площадки.
Напомним, что с 2000 по 2005 год Дженнифер Энистон была замужем за Брэдом Питтом, который ушел от нее к Анджелине Джоли, а с Джастином Теру актриса прожила в браке (до свадьбы они встречались четыре года) с 2015-го по 2018-й.
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Женский форум
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