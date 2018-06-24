Анна Семенович рассказала Борису Корчевникову о своих романах

В шоу «Судьба человека» многие знаменитости рассказывают его ведущему Борису Корчевникову о своей жизни, порой речь идет об очень личном. Очередной гостьей программы стала знаменитая певица Анна Семенович , которая разоткровенничалась о своих романах и отношениях с близкими людьми.

Бывшая профессиональная спортсменка Анна Семенович который год строит музыкальную карьеру. Экс-солистка группы «Блестящие» всегда была амбициозной, в прошлом она добилась успеха в фигурном катании и сейчас является одной из самых популярных певиц: «Я хотела доказать всему миру, что я могу что-то сама сделать, что я смелая и сильная. Семья, муж не входили в мои планы. Мне хотелось наиграться карьерой, удовлетворить свои амбиции, что пусть я не олимпийская чемпионка, но успешная певица».

По словам артистки, она неоднократно влюблялась, на ее пути встречались «потрясающие мужчины», но она пока не связала себя узами брака, хотя и задумывается о детях. За плечами у Анны несколько многолетних романов, но она всегда выбирала работу и не хотела следовать за избранником. Один из экс-бойфрендов подарил ей квартиру, чтобы она имела свое жилье и ни от кого не зависела. Примечательно, что с бывшими возлюбленными 38-летняя красавица смогла сохранить дружеские отношения. Сейчас ее сердце занято, но она предпочитает не показывать бойфренда и не рассказывать особо о нем: «Я сейчас нахожусь в отношениях, но я вам скажу одно: „Счастье любит тишину“. Я не знаю, к чему они приведут эти отношения. Я не знаю, будет ли это любовь на всю жизнь, но пока я очень аккуратно их выстраиваю и пока о нем промолчу… Это так вкусно! Это так классно, потому что в каждом возрасте ты разная, вот сейчас, мне кажется, это самое то».

Поклонники надеются на свадьбу знаменитости, а злопыхатели считают, что она никогда не определится: «Насмешила… О чем тут можно вообще говорить? О какой судьбе? Судьбе имплантатов в груди?» «Чем интересна нам должна быть ее судьба?» «Хочу увидеть вашего мужа, деток, скорее бы вы замуж вышли!» «Добилась высот. Каких? Больше думай о себе, говорит Анна! А о ком она всю жизнь еще думает?» «Молодец, уверена, что она успешно выйдет замуж, пусть и в 40 лет!»

«Зачем рассказала о своих романах Борису Корчевникову? Очень глупо с твоей стороны». «Аня красивая, самодостаточная женщина. И не наше дело, в каком направлении ее успехи». «Не думаю, что ей муж и дети нужны, развлечения в голове одни». «Неуверенная в себе какая-то, нервная, суетная очень. И мудрости женской в ней нет совсем». «Ни о чем, порхала в спорте, на эстраде, нигде не добилась высот, семьи ей не надо, пустышка. Ее пошлые шутки вообще добили». Анне Семенович постоянно твердят о необходимости создать семью, ведь ей не за горами 40 лет. Но она устала от давления родственников и посторонних, надеясь, что обретет гармонию на «личном фронте» без их помощи.