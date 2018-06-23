Анна Семенович впервые рассказала о возлюбленном 

По словам певицы, она «наигралась в карьеру».
Бывшая фигуристка и российская певица Анна Семенович впервые сообщила о том, что встречается с мужчиной.
По ее словам, лишь сейчас, в более зрелом и сознательном возрасте, она наконец чувствует, что готова «отдать бразды правления мужчине». Анна Семенович подчеркнула, что уже добилась успехов в своей карьере, и теперь очень трепетно относится к новому возлюбленному.
— Я наигралась в карьеру и добилась высот. Я действительно сейчас нахожусь в отношениях, но не знаю, к чему они приведут. Я очень аккуратно их выстраиваю и пока что буду молчать о нем, — рассказала певица в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Напомним, что певица профессионально занималась фигурным катанием и завоевывала награды в детстве и юности, однако покинула большой спорт из-за травмы. Начать карьеру в шоу-бизнесе ей помог бывший возлюбленный Даниил Мишин. Анна Семенович обрела популярность после участия в группе «Блестящие». Она покинула музыкальный коллектив и занялась сольной карьерой. Певица добилась успехов в карьере, однако личная жизнь артистки складывалась не лучшим образом.