Анна Семенович впервые рассказала о возлюбленном

По словам певицы, она «наигралась в карьеру».

Бывшая фигуристка и российская певица Анна Семенович впервые сообщила о том, что встречается с мужчиной.

По ее словам, лишь сейчас, в более зрелом и сознательном возрасте, она наконец чувствует, что готова «отдать бразды правления мужчине». Анна Семенович подчеркнула, что уже добилась успехов в своей карьере, и теперь очень трепетно относится к новому возлюбленному.

— Я наигралась в карьеру и добилась высот. Я действительно сейчас нахожусь в отношениях, но не знаю, к чему они приведут. Я очень аккуратно их выстраиваю и пока что буду молчать о нем, — рассказала певица в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».