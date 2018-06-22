«Счастье любит тишину»: Анна Семенович впервые заговорила о новом романе

Певица Анна Семенович стала известна после того, как оказалась в группе «Блестящие». После она ушла в сольное плавание и сейчас записывает песни и иногда снимается в фильма и сериалах. До того, как стать певицей, Анна занималась профессиональным спортом — фигурным катанием. Все детство и юность Семенович участвовала в соревнованиях и завоевывала призы, но из-за травмы ей пришлось покинуть большой спорт.

После травмы возлюбленный Анны Даниил Мишин , с которым она тогда жила, помог ей начать карьеру в шоу-бизнесе. В скором времени она познакомилась со своими будущими коллегами из группы «Блестящие». Певица действительно добилась больших успехов в карьере, но личная жизнь у артистки пока что так и не сложилась.

«Есть разные психотипы. Я — та женщина, которая хотела доказать всему миру, что я могу что-то сама сделать, что я смелая и сильная. Семья, муж не входили в мои планы. Мне хотелось наиграться карьерой, удовлетворить свои амбиции, что пусть я не олимпийская чемпионка, но зато успешная певица», — рассказывает Анна.

По словам Семенович, она в жизни не раз влюблялась и была в серьезных отношениях, но свадьбы так и не случилось. «После расставания с Даней я встретила мужчину, в которого сильно влюбилась, мы жили в гражданском браке восемь лет. У Руслана было двое детей от первого брака, он не особо хотел именно жениться. В итоге он уехал в Америку, а у меня тогда карьера пошла в гору. Я решила выбрать работу. Мы до сих пор хорошо общаемся», — вспоминает Семенович.

Анна не любит рассказывать о личной жизни и предпочитает скрывать свои отношения. Артистка призналась, что сейчас у нее есть возлюбленный.

«Только сейчас, в более зрелом возрасте, я наконец готова отдать бразды правления мужчине. Я наигралась в карьеру и добилась высот. Я действительно сейчас нахожусь в отношениях, но не знаю, к чему они приведут. Я очень аккуратно их выстраиваю и пока что буду молчать о нем», — поделилась Семенович.