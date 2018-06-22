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Слух дня: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились в Малибу
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Слух дня: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились в Малибу 

Журнал ОК! 2 часа назад
Наконец-то! Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились. По крайней мере, так сообщают зарубежные источники. Свадебная церемония в стиле «хиппи» прошла в Малибу. На торжестве были только близкие родственники и друзья. Даже соседи не знали, что на соседнем участке отмечают свадьбу.
На Майли было белое полосатое платье, а на столе только вегетарианская и органическая еда, — прокомментировал инсайдер.
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Напомним, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт держали поклонников в напряжении с 2012 года. Именно тогда они впервые сообщили о помолвке, но торжества так и не состоялось, более того, влюбленные расстались. Но спустя некоторое время они снова возобновили отношения. Позже в сети заговорили о том, что актер сделал своей возлюбленной предложение. Поводом послужило кольцо на безымянном пальце.
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Женский форум
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