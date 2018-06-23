«Я думала, мы расстаёмся»: Марина Африкантова рассказала о необычном предложении руки и сердца

Одна из самых старых участниц «Дома-2» Марина Африканиова поделилась радостным событием: её возлюбленный наконец сделал ей предложение. Правда, преподнес это он так, будто собрался расставаться с ней, заставив хорошенько понервничать.

Перед заветными словами прозвучало долгое томительное вступлене, и эта речь больше напоминала прощальную. На лице женщины было заметно волнение и ожидание чего-то страшного, но испуганный взгляд переменился широкой улыбкой и наворачивающимися слезами счастья. «Это было так неожиданно.. Когда он начал свою речь, я думала, что мы расстаёмся» Будущую невесту принялись поздравлять и радоваться за ее женское счастье, ведь она так долго ждала своего единственного на этом проекте и наконец обрела любовь.

Только вот предложение оказалось не совсем таким, каким бы его хотела видеть публика: Роман предложил Марине сыграть сейшельскую свадьбу, а этот брак не будет иметь юридической силы на территории России. Это, конечно, сильно огорчило фанатов, но они надеются, что по возвращении в Москву пара все же узаконит свои отношения в стенах настоящего ЗАГСа. «Посмотрим… будет ли настоящее предложение» «Да ну, это же несерьезно! Другое дело настоящая свадьба!» «В любом случае это шаг, поздравляю!» «Парень все равно молодец, такой молоденький и уже готов жениться»

Напомним, что между молодыми людьми почти десятилетняя разница в возрасте, Марина старше любимого, но это не мешает им строить отношения и общаться наравне. Однако зрители скептически относятся к такой любви и считают, что Марине нужен мужчина постарше.