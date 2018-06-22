Гуф объяснил поклонникам, почему он редко общается с сыном

Репер Гуф и его бывшая жена Айза Анохина часто нелестно высказываются друг о друге в сетях и текстах собственных песен. Уже много лет поклонники обвиняют Алексея в недостаточном внимании по отношению к сыну. На днях репер записал новый трек и пояснил всем, кто именно виноват в том, что ему не удается наладить дружеские отношения с ребенком.

В тексте Гуф упомянул свою бывшую жену, назвав ее стервой и отметив, что все годы брака он хотел бы вычеркнуть из жизни. За ребенка исполнитель Айзу поблагодарил и уточнил, что именно она стала камнем преткновения на пути нормального общения Алексея с сыном.

Балконный флоу 😎🇮🇱

Публикация от @ therealguf

20 Июн 2018 в 9:32 PDT Айза, которая сразу и резко реагирует на выпады бывшего, в этот раз молчит. Вместе с семьей она находится на отдыхе в Сардинии, где отлично проводит время.

Напомним, бывшая жена Гуфа вместе со вторым супругом и двумя детьми фактически живет на две страны. В течение года по несколько месяцев они проживают то на Бали, то в Москве. Расстояние также является одной из причин, почему родной отец редко видит Сэма.

Репер также не одинок. Его новая девушка — эффектная и эпатажная Кэти Топурия. Возлюбленные после недолгой идиллии стали ссориться. Сор из избы они пока не выносят, но по подписям к фото и отпискам/подпискам друг на друга в инстаграме видно, что внутри пары имеются трения.