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Гуф объяснил поклонникам, почему он редко общается с сыном
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Гуф объяснил поклонникам, почему он редко общается с сыном 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Репер Гуф и его бывшая жена Айза Анохина часто нелестно высказываются друг о друге в сетях и текстах собственных песен. Уже много лет поклонники обвиняют Алексея в недостаточном внимании по отношению к сыну. На днях репер записал новый трек и пояснил всем, кто именно виноват в том, что ему не удается наладить дружеские отношения с ребенком.
В тексте Гуф упомянул свою бывшую жену, назвав ее стервой и отметив, что все годы брака он хотел бы вычеркнуть из жизни. За ребенка исполнитель Айзу поблагодарил и уточнил, что именно она стала камнем преткновения на пути нормального общения Алексея с сыном.
Балконный флоу 😎🇮🇱
Публикация от @ therealguf
20 Июн 2018 в 9:32 PDT  Айза, которая сразу и резко реагирует на выпады бывшего, в этот раз молчит. Вместе с семьей она находится на отдыхе в Сардинии, где отлично проводит время.
Напомним, бывшая жена Гуфа вместе со вторым супругом и двумя детьми фактически живет на две страны. В течение года по несколько месяцев они проживают то на Бали, то в Москве. Расстояние также является одной из причин, почему родной отец редко видит Сэма.
Репер также не одинок. Его новая девушка — эффектная и эпатажная Кэти Топурия. Возлюбленные после недолгой идиллии стали ссориться. Сор из избы они пока не выносят, но по подписям к фото и отпискам/подпискам друг на друга в инстаграме видно, что внутри пары имеются трения.
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Женский форум
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