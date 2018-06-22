Ещё
Одинокие мужчины и их коты: самый милый фотопроект (передайте платочек)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Одинокие мужчины и их коты: самый милый фотопроект (передайте платочек) 

SNCmedia.ru 3 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Все уже по горло сыты шутками про одиноких женщин после 40, живущих в окружении бесчисленных кошек. Но, как выяснил американский фотограф Дэвид Уильямс, одинокие мужчины тоже вовсе не против завести себе пушистого друга (или подружку). Проект «Мужчины и коты» (Men & Cats) призван разрушить стереотипы. Для этих целей Уильямс начал фотографировать своих знакомых, которые делят жилище с усатыми-полосатыми. «Я хотел показать, что вне зависимости от пола многие люди наслаждаются компанией котов, их любовью и лаской», — рассказывает Дэвид.
Сам фотограф признается, что и у него дома живет черно-белая кошка, впрочем, и девушке в его сердце тоже нашлось бы место. Он уверен, что с ним согласится большинство участников его фотопроекта. Ну а что, мы не против: смотрите, какие красавцы!
SNCmedia.ru: последние новости
5 вещей, которые делают мужчины, если вы для них ничего не значите 5 вещей, которые превращают секс в кошмар Свадьбы не будет! 6 правдивых историй о разорванной помолвке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом55
Знойные в бикини: звездные матери или их дочери?1
Женские недостатки, от которых мужчины без ума19
«Крутая тачка»: Глюк'оZа похвасталась новым авто2
Названы «страшные» последствия отказа от курения16
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение