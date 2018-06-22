Одинокие мужчины и их коты: самый милый фотопроект (передайте платочек)

Все уже по горло сыты шутками про одиноких женщин после 40, живущих в окружении бесчисленных кошек. Но, как выяснил американский фотограф Дэвид Уильямс , одинокие мужчины тоже вовсе не против завести себе пушистого друга (или подружку). Проект «Мужчины и коты» (Men & Cats) призван разрушить стереотипы. Для этих целей Уильямс начал фотографировать своих знакомых, которые делят жилище с усатыми-полосатыми. «Я хотел показать, что вне зависимости от пола многие люди наслаждаются компанией котов, их любовью и лаской», — рассказывает Дэвид.

Сам фотограф признается, что и у него дома живет черно-белая кошка, впрочем, и девушке в его сердце тоже нашлось бы место. Он уверен, что с ним согласится большинство участников его фотопроекта. Ну а что, мы не против: смотрите, какие красавцы!