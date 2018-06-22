«Важно, чтобы у моего ребенка было два отца»

Натали Финк, Янник Гуорис и Майкл Фламм живут вместе и, по их признанию, спят все в одной постели. Сейчас они планируют пожениться и завести детей. Трио утверждает, что в их отношениях нет места ревности.

Грустить Натали, Янника и Майкла заставляет только тот факт, что лишь двое из них смогут пожениться, иначе Натали попадет под закон о многомужестве.

Все трое живут в Германии, всем всего 22 года. Сначала между собой познакомились Натали и Янник, но через какое-то время они поняли, что их паре не хватает третьего. Поменять ситуацию они решили в 2016 году и тогда же встретили Майкла.

Всех троих вдохновляет немецкий артист Макс Эрнст , который в свое время тоже был поклонником любви на троих.

При этом и Янник, и Макс утверждают, что они абсолютно гетеросексуальны, но их совершенно не смущает, что приходится делить Натали на двоих.

Натали говорит:

«Я всегда знала, что я буду любить и жить по своему собственному сценарию, и мнение общества меня не интересует. Не то чтобы мне было мало Янника, но нам хотелось разделить нашу жизнь с кем-нибудь третьим. Я выросла в большой семье — и мне нужно, чтобы вокруг меня было много общения».

«Мы хотим завести детей, и важно, чтобы оба мужчины воспринимались обществом как отцы, независимо от того, кто из них биологический папа», — добавляет девушка.

Но при этом, конечно, все трое хотят знать, кто именно подарит ребенку свое семя — на случай, если потребуется медицинское вмешательство.

@natalie.goldfinch

Однако предварительно ребята хотят решить вопрос, с кем именно Натали пойдет под венец.

Натали и Янник встретились еще в колледже. В 2014 году они поняли, что хотят быть вместе. Первая попытка пары пригласить в свои отношения третьего закончилась неудачно: в конце концов парень признал, что он был полностью моногамным. А вот к Майклу Натали и Янник присматривались очень долго, потом они какое-то время пробовали жить вместе — и срослось. Между Натали и Майклом, как они уверяют, возникла глубокая любовь, а мужчины искренне между собой подружились.

К слову, окружающие не очень понимают их отношения, и Натали очень печалит, что приходится каждый раз объяснять, что и как.