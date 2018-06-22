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Ирина Безрукова перестала скрывать, почему до сих пор одинока
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Ирина Безрукова перестала скрывать, почему до сих пор одинока 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@irina_bezrukova_officialИрина Безрукова перестала скрывать, почему до сих пор одинокаИрина Безрукова одна из самых эффектных актрис в российском кино. Мало кто догадается, что ей 53 года. Бывшая супруга Сергея Безрукова роскошно выглядит и всегда охотно делится секретами красоты с поклонниками. Среди них ничего сверхординарного: умеренность в еде, регулярное посещение косметолога, посильные физические нагрузки. Фолловеры в комментариях часто делают Ирине комплименты и не стесняются спрашивать, когда же она устроит личную жизнь: «Такая красивая, эффектная женщина и одна. Ирина, ну ведь ухаживают за вами?! Неужели никто не нравится?». Безрукова решила подробней рассказать о личной жизни в интервью Wday.ru. Актриса поделилась:
Конечно, есть мужчины, готовые ухаживать. Но они же такие, им надо сразу раз — и в дамки, а я не из тех женщин, которые торопятся в отношениях. Поэтому и отшучиваюсь. Подруги постоянно пытаются меня с кем-то познакомить. Это так мило и занятно. Но считаю, что судьбоносную встречу невозможно организовать специально. Она должна произойти сама собой.
@irina_bezrukova_official
По словам актрисы после развода и потери сына, она пока не готова к серьезным отношениям. Ирина активно посещает светские премьеры, снимается, занимается благотворительными проектами, но не спешит вновь выйти замуж. «Если это суждено, то обязательно произойдет», — уверена Безрукова. Напомним, три года назад брак актрисы с Сергеем Безруковым закончился разводом. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения.
А тем временем жена Сергея Безрукова рассказала, кто на самом деле командует в их семье.
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Женский форум
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