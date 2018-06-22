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Главное — чувства? Знаменитые пары с огромной разницей в возрасте
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Главное — чувства? Знаменитые пары с огромной разницей в возрасте 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Споры относительно того, действительно ли любви все возрасты покорны, ведутся продолжительное время. Разница между партнерами в этих известных пара составляет десятки лет, но, тем не менее, они остаются вместе.
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Голливудскому актеру исполнилось 63 года, а в 2009 его избранницей стала британская модель. Последней сейчас 40, и разница между ними составляет 23 года. Впрочем, это не мешает им так долго оставаться вместе и растить детей.
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас
Американский ловелас в этом году отпразднует свое 74-летие, пока его супруге сейчас только 48 лет. Разница в 25 лет не мешает влюбленным сохранять свой брак, даже несмотря на признания Дугласа в изменах.
Вуди Аллен и Сун-и Превен
В браке со своей приемной дочерью известный 82-летний режиссер состоит еще с 1997 года. Изначально деятель думал, что это будет просто интрижка, но в итоге жизнь распорядилась иначе. Разница в возрасте между супругами составляет 35 лет.
Алла Пугачева и Максим Галкин
Отечественная артистка весной этого года отметила 69-летие, пока ее супругу совсем недавно исполнилось 42 года. Пара состоит в браке с 2011, и разница в 27 лет их ничуть не смущает. Влюбленные счастливы вместе и воспитывают двух детей.
Алек и Хилария Болдуин
Голливудский актер отпраздновал свое 60-летие, а его супруга младше своего избранника на 26 лет. С инструктором по йоге Болдуин связал себя еще в 2012 году, и с тех пор влюбленные успели завести четырех детей.
Дональд и Мелания Трамп
Американский президент в силу своего состояния никогда не страдал от нехватки женского внимания. С 2005 бизнесмен, которому сейчас 72 года, состоит в браке с моделью словенского происхождения, а их разница в возрасте составляет 24 года.
Патрик Стюарт и Санни Озелл
Звезда «Людей X» совсем скоро отпразднует свое 78-летие, пока его супруге всего 39. Разница в 37 лет, между тем, ничуть не мешает актеру и джазовой исполнительнице оставаться вместе с 2013 года.]]>
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