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Джастин Бибер хочет вернуть Хейли Болдуин?
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Джастин Бибер хочет вернуть Хейли Болдуин? 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Не так давно стало известно, что отношениям Джастина Бибера (Justin Bieber) и Баскин Чемпион (Baskin Champion) пришел конец. Певец и модель расстались всего через 2 месяца после того, как стали встречаться. Однако звезда не наслаждается одиночеством. Джастина видели вместе с Хейли Болдуин.
Пара ничего не сообщает о статусе своих отношений. Тем не менее в четверг они были замечены вместе, Джастин и Хейли были одеты в схожую темную одежду, также они с удовольствием позировали фотографам.
Все выглядело как свидание. Они съели десерт в ресторане. Хейли поедала торт ложкой, а Джастин предпочел попробовать его пальцем. На Бибере были черная футболка и шорты, а на Болдуин оказались черная кожаная куртка большого размера и голубые джинсы.
Источник, близкий к певцу, сообщил изданию PEOPLE, что Джастин и Хейли не являются парой. «Он одинок и ни с кем серьезно не встречается, — сказал источник. — Он хорошо себя чувствует. С Хейли они знакомы многие годы. Ему нравится проводить с ней время. Она чудесный человек. Им весело вместе, но это не близкие отношения. Они просто свободные люди, которым нравится проводить время в компании друг друга».
Бибер и Болдуин ранее встречались, но их разрыв произошел в 2016 году. После этого, как признавалась Болдуин изданию The Times, они с Бибером долгое время не могли быть друзьями.
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