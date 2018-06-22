Джастин Бибер хочет вернуть Хейли Болдуин?

Не так давно стало известно, что отношениям Джастина Бибера (Justin Bieber) и Баскин Чемпион (Baskin Champion) пришел конец. Певец и модель расстались всего через 2 месяца после того, как стали встречаться. Однако звезда не наслаждается одиночеством. Джастина видели вместе с Хейли Болдуин

Пара ничего не сообщает о статусе своих отношений. Тем не менее в четверг они были замечены вместе, Джастин и Хейли были одеты в схожую темную одежду, также они с удовольствием позировали фотографам.

Все выглядело как свидание. Они съели десерт в ресторане. Хейли поедала торт ложкой, а Джастин предпочел попробовать его пальцем. На Бибере были черная футболка и шорты, а на Болдуин оказались черная кожаная куртка большого размера и голубые джинсы.

Источник, близкий к певцу, сообщил изданию PEOPLE, что Джастин и Хейли не являются парой. «Он одинок и ни с кем серьезно не встречается, — сказал источник. — Он хорошо себя чувствует. С Хейли они знакомы многие годы. Ему нравится проводить с ней время. Она чудесный человек. Им весело вместе, но это не близкие отношения. Они просто свободные люди, которым нравится проводить время в компании друг друга».

Бибер и Болдуин ранее встречались, но их разрыв произошел в 2016 году. После этого, как признавалась Болдуин изданию The Times, они с Бибером долгое время не могли быть друзьями.