Люди напрокат: почему в Японии популярен сервис с подставными женами, родителями и друзьями детства

Японцы давно привыкли к тому, что в случае нехватки простого человеческого общения его запросто можно купить. Некого позвать на свою свадьбу? Не вопрос. В школе смеются над ребенком, растущим в неполной семье? Окей, туда будет приходить мужчина и выдавать себя за отца. Но все не так цинично — зачастую эти отношения оказываются гораздо реальнее, чем планировалось изначально.

Источник: The New Yorker

Жена и дочь

Два года назад Казушиге Нишида, токийский служащий шестидесяти лет, взял напрокат жену и дочь. Его настоящая жена недавно умерла, а за шесть месяцев до этого их 22-летняя дочь ушла из дома после скандала и не вернулась.

Нишида — высокий, немного сутулый мужчина в сером костюме из отдела продаж. У него есть друзья, с которыми можно сходить в бар или поиграть в гольф, но ночи стали для него абсолютно невыносимы — в это время он один.

«Я думал, что я сильный. Но когда ты оказываешься совсем один, начинаешь осознавать одиночество».

Японская семья периода Мэйдзи (1868-1912)

Он пробовал ходить в хостесс-клубы — заведения, где можно поесть, выпить и пообщаться с женщинами. Да, эти разговоры отвлекали, но ночью он все равно оставался один. Через какое-то время он вспомнил, что видел по телевизору истории о сервисе Family Romance, который предоставляет родственников в аренду. Там одна пожилая женщина с энтузиазмом рассказывала о внуке, которого взяла напрокат, и это сделало ее счастливой.

Нишида связался с сервисом и оставил заявку на аренду жены и дочери, которые должны были с ним поужинать. В анкете к заказу он отметил возраст дочери и пропорции жены. Это обошлось ему в 370 долларов.

Японская семья 50-х годов за обедом

Первая встреча состоялась в кафе. Дочь оказалась более модной, чем настоящая, а жена произвела на Нишиду впечатление обычной домашней женщины средних лет. Актрисы спросили Нишида, как они должны себя вести, и он попросил, чтобы женщина откидывала волосы назад движением головы, как это делала покойная жена. Дочь должна была иногда игриво тыкать ему пальцами в ребра. Со стороны они походили на настоящую семью.

Во вторую встречу женщины пришли к нему домой. Жена приготовила блинчики по рецепту его покойной возлюбленной. К следующему свиданию Нишида отправил в сервис копию ключей от дома — когда он пришел, семья уже ждала его, дом снова ожил.

«Это было очень приятно. Я понял, что хочу видеть их снова».

Семья с ребенком, 1915 год Нишида называет актрис именами своей жены и дочери, но со временем их отношения перешли на новый уровень — женщины начали рассказывать ему о своей реальной жизни, о своей семье, дочь советовала ему, как возобновить общение с ее прототипом. Мужчине стало легче — появился кто-то, с кем он мог поделиться своими переживаниями, поговорить об ушедшей дочери.

Его новая дочь уговаривала позвонить настоящей, помириться. Через какое-то время они все-таки поговорили, а однажды, вернувшись домой, Нишида увидел свежие цветы на алтаре покойной жены. Дочь была здесь.

«Я надеюсь, что мы скоро встретимся».

Зачем это нужно

Компанию Family Romance основал Юичи Иши. Он мечтает, чтобы рано или поздно общество стало таким, в котором услуги его сервиса были бы никому не нужны, но в обозримом будущем этого, вероятно, не произойдет. В свое время он ухаживал за стариками в доме престарелых и был для них своеобразным внуком напрокат.

Кадры с японских свадеб

11 лет назад его подруга, мать-одиночка, пожаловалась, что у нее возникают проблемы при устройстве дочери в детский сад — предпочтение отдается детям из полных семей. Иши пошел вместе с ними на собеседование, выдав себя за отца, в результате девочку взяли в садик.

Но Иши не покидала грустная мысль о том, что эту несправедливость нужно исправить и в Японии живут тысячи женщин, оказавшихся в похожей ситуации. На тот момент в стране уже существовала похожая компания, и Иши устроился туда актером. Правда, тогда он был еще слишком молод, чтобы выдавать себя за отца семейства, чаще его брали свадебным гостем.

Юичи Иши Кстати, подставные гости на свадьбе — очень популярная в Японии услуга. Дело в том, что это страна традиций, а по традиции на свадьбе должно быть определенное количество гостей. Если молодожены их не набирают — в дело идут актеры. Безработные женихи нанимают коллег, люди, которые часто переезжали, — друзей детства. Частенько заменяют и родителей, если они умерли, сидят в тюрьме или психически больны.

В 2009 году Иши наконец-то организовал собственную компанию, назвав ее Family Romance — отсылка к труду Фрейда, в котором он рассказывает о детях, которые считают, что они родом из королевских семей, но по каким-то причинам живут с людьми, не являющимися их настоящими родителями.

За эти годы Иши сотни раз играл мужей, бывало, что он числился в десяти семьях одновременно. Сейчас в его компании работает около 20 актеров.

Зависимость от людей напрокат

Вполне логичная проблема. Где-то 30-40% женщин, пользующихся услугами «мужа», в конечном итоге предлагают им брак. С мужчинами такое бывает реже, потому что из соображений безопасности «жены» редко посещают их дома. Жена и дочь Нишиды были исключением, потому что их было двое. Не допускается и физический контакт, только руки.

Самые сложные ситуации возникают с матерями-одиночками — их трудно оттолкнуть и сказать «нет». В этих случаях мужья просто сокращают количество встреч. Если такой подход не работает, свидания приходится прекращать, как бы тяжело это ни было.

Японский император Мейдзи с семьей

Истории людей

Люди обращаются в сервис по разным причинам. Одна актриса семь лет выдавала себя за жену мужчины, потому что его настоящая супруга располнела и не посещала с ним мероприятия. Эта же актриса частенько заменяет располневших женщин на школьных собраниях, чтобы другие дети не смеялись над настоящими матерями.

Как-то слепая женщина наняла актера, чтобы тот ходил с ней и указывал на красивых мужчин. Беременная девушка наняла мать, чтобы та помогла ей убедить бойфренда признать ребенка. Парень арендовал отца, чтобы помирить родителей возлюбленной.

Частенько в сервис обращаются беременные женщины для аренды парня или мужа, чтобы избежать укора родителей. А бывают и целые фальшивые свадьбы (это стоит где-то 47 тысяч долларов), на которых из настоящих людей только невеста и ее родители.

Кадр из фильма «Ночь и туман Японии»

А еще можно нанять человека, который будет тебя ругать. Как ни странно, услуга тоже популярна — ей пользуются люди, потерявшие мотивацию. Им нужно, чтобы кто-то говорил, например, что им нужно похудеть, заниматься спортом или как-то еще изменить жизнь в лучшую сторону.