Роберт Паттинсон встречается с Рианной?

После того как Кэти Перри рассталась с Робертом Паттинсоном , сделав выбор в пользу Орландо Блума, она решила утешить старого приятеля, найдя себе замену. И знаете, кто, по мнению Кэти, лучше всего подходит Робу?

Нам, если честно, сложно представить двух более разных людей, чем звезда «Сумерек» и Ри-Ри, но раз уж Кэти сама встречалась с Робертом, ей виднее… Как рассказал источник, знаменитости уже около двух недель ходят на свидания и присматриваются друг к другу. Между прочим, совсем недавно Рианна разошлась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, заявив, что мужчины ей надоели. Не самый приятный комплимент для Роба, но, может быть, они оба пока воспринимают происходящее как мимолетное приключение?

С кем уже только не «сводили» СМИ Паттинсона после того, как он разорвал помолвку с певицей FKA Twigs: ему в девушки прочили и Беллу Хадид , и партнершу по фильму «Девица» Мию Васиковску… Ну и, конечно, поклонники актера не перестают надеяться на его воссоединение с давней подругой Кристен Стюарт — о ней, к слову, Роб до сих пор отзывается только хорошо. Одно ясно: судя по тому, как часто Паттинсона стали видеть с разными девушками, ему явно чего-то (или кого-то) не хватает.

Что же, может быть, Рианна с Робертом в итоге настолько понравятся друг другу, что даже колоссальная разница темпераментов не станет им помехой?

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