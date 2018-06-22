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Как мило. Кортни Кардашьян в сережках с инициалами своего бойфренда
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Как мило. Кортни Кардашьян в сережках с инициалами своего бойфренда 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кажется, Кортни Кардашьян (39) точно знает, как выразить любовь к бойфренду.
В SnapChat телезвезда показала свои новые украшения — сережки с инициалами Юнеса Бенджимы (25) (YB). Манекенщик, должно быть, остался доволен выбором своей возлюбленной.
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Кстати, сейчас пара отдыхает в Италии. Сначала Кортни и Юнес гуляли по Риму, а теперь уехали на остров Капри.
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Напомним, роман Кардашьян и Бенджимы вспыхнул в мае прошлого года. Пара постоянно путешествует вместе, и, кажется, у них все серьезно.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-milo-kortni-kardashyan-v-serezhkah-s-initsialami-svoego-bojfrenda/
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Женский форум
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