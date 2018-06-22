Тело дня: Ольга Серябкина утянула свою пышную грудь секси-купальником с огромными вырезами

33-летняя Ольга Сербякина поделилась горячим фото с поклонниками.

Ольга Сербякина является счастливой обладательницей аппетитной фигуры с пышной грудью. Время от времени певица делится с поклонниками группы SEREBRO своими горячими фото. Вот и сейчас Ольга находится в Сен-Тропе и оттуда певица опубликовала свежий снимок, на котором позирует в сексуальном купальнике с откровенными вырезами.

«Сногсшибательна»; «Прекрасна нереально!»; «Ольга ты потрясающе выглядишь»; «Ты нереальна… Смотришь на фото и чувствуешь запах секса»; «Идеальные формы», — комментируют фигуру Серябкиной фолловеры.

А как тебе формы певицы? Ты бы решилась надеть подобный наряд на пляж?

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Фото:Instagram