Оргазм, приходи! 4 чувственных позы для достижения цели

Если тебе кажется, что оргазма приходится ждать слишком долго, лучше не сосредотачивайся на этом. Секс — это не спринт. Но если все же хочется быстрее — попробуй вот эти позы.

1. Наездница с акцентом

Вагинальный секс — отличная штука, но многие не могут добиться оргазма только с его помощью. А в этой позе удобно касаться клитора: можно специально задевать его или взять в постель секс-игрушку. 2. Спокойная гавань

Если тебе кажется, что это никогда не закончится… так и будет. Забудь об оргазме как о цели, сосредоточься на приятных ощущениях. Пусть он встанет на колени и опустится назад, а ты ляг перед ним на живот и поставь ноги по обе стороны от его бедер. Твои ягодицы при этом удобно располагаются на его коленях. В этой позе возможно и глубокое проникновение, и легкий доступ к твоему клитору — как для тебя, так и для него. 3. Амур-мур-мур Если у тебя нет настроения заниматься сексом, но все равно хочется, на помощь придет поза с долгой прелюдией. Сядь на него сверху, потом осторожно опустись, потрись своим телом о его тело, поцелуй его в шею, и пусть он целует тебя. Для него в этой позе не так уж много стимуляции, так что он продержится долго, а ты сможешь контролировать процесс со своей стороны. 4. Мягкие куклы

Эта поза подходит для тех, кто так долго готовился к оргазму, что упустил его. Пусть он встанет на кровать на колени и носки пальцев, а ты ложись к нему на колени, согни ноги и поставь ступни на кровать. Когда почувствуешь приближение оргазма, то не задерживай дыхание и не напрягайся, а, наоборот, расслабься и глубоко дыши. Такое поведение быстрее приведет тебя к оргазму, чем можно подумать! Читайте НАС ВКонтакте