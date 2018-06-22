Ещё
Оргазм, приходи! 4 чувственных позы для достижения цели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оргазм, приходи! 4 чувственных позы для достижения цели 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Если тебе кажется, что оргазма приходится ждать слишком долго, лучше не сосредотачивайся на этом. Секс — это не спринт. Но если все же хочется быстрее — попробуй вот эти позы.
1. Наездница с акцентом
Вагинальный секс — отличная штука, но многие не могут добиться оргазма только с его помощью. А в этой позе удобно касаться клитора: можно специально задевать его или взять в постель секс-игрушку. 2. Спокойная гавань
Если тебе кажется, что это никогда не закончится… так и будет. Забудь об оргазме как о цели, сосредоточься на приятных ощущениях. Пусть он встанет на колени и опустится назад, а ты ляг перед ним на живот и поставь ноги по обе стороны от его бедер. Твои ягодицы при этом удобно располагаются на его коленях. В этой позе возможно и глубокое проникновение, и легкий доступ к твоему клитору — как для тебя, так и для него. 3. Амур-мур-мур  Если у тебя нет настроения заниматься сексом, но все равно хочется, на помощь придет поза с долгой прелюдией. Сядь на него сверху, потом осторожно опустись, потрись своим телом о его тело, поцелуй его в шею, и пусть он целует тебя. Для него в этой позе не так уж много стимуляции, так что он продержится долго, а ты сможешь контролировать процесс со своей стороны. 4. Мягкие куклы
Эта поза подходит для тех, кто так долго готовился к оргазму, что упустил его. Пусть он встанет на кровать на колени и носки пальцев, а ты ложись к нему на колени, согни ноги и поставь ступни на кровать. Когда почувствуешь приближение оргазма, то не задерживай дыхание и не напрягайся, а, наоборот, расслабься и глубоко дыши. Такое поведение быстрее приведет тебя к оргазму, чем можно подумать! Читайте НАС ВКонтакте
Карельские вести: последние новости
6 ошибок, которые ты можешь совершить во время первого секса с новым партнером Дважды девственники: 3 откровенных рассказа о первом сексе после смены пола 7 субстанций, которые никогда нельзя использовать вместо лубриканта
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Важно, чтобы у моего ребенка было два отца»90
Названы «страшные» последствия отказа от курения30
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом61
Женские недостатки, от которых мужчины без ума20
Мамы или дочки: кто лучше выглядит в купальнике3
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение