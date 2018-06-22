«Стараюсь быть лучшей женой и мамой»: Виктория Бекхэм опровергла слухи о разводе

В сети то и дело появляются слухи о разводе певицы и дизайнера Виктории Бекхэм с футболистом Дэвидом Бекхэмом . Недавно мужчина опровергал домыслы злопыхателей, а теперь это решила сделать и его знаменитая жена. Она восхищается супругом и вовсе не собирается расставаться с ним.

44-летняя Виктория Бекхэм дала интервью, в ходе которого прояснила ситуацию со своим «разводом», который ей приписывают едва ли не ежегодно. Она почти два десятилетия замужем за Дэвидом Бекхэмом и заявляет, что их чувства не только не угасли, а наоборот — сильнее день ото дня. Знаменитость дала понять, что в отношениях с избранником, отцом ее четверых детей, царит идиллия и они не намерены расставаться. Экс-участница группы Spice Girls изо все сил пытается успевать «на всех фронтах» и совмещает работу и семейные обязанности: «Как и большинство женщин, я стараюсь быть идеальной. Я стараюсь быть лучшей мамой, лучшей женой и лучшим профессионалом».

По словам Бекхэм, она делает над собой усилие, чтобы дома посвящать время родным людям, а не отвечать на звонки и письма. Виктория подчеркнула, что считает 43-летнего Дэвида лучшим мужем и отцом, который во всем ее поддерживает, в частности в домашних делах: «Дома у нас равенство. Когда я на работе, он делает с детьми уроки и готовит еду, а когда я дома, делаю то же самое».

В мире много фанатов футболиста Дэвида Бекхэма и экс-перчинки Виктории Бекхэм, потому внимание к звездам было приковано всегда, но особенно пристально за ними стали следить на фоне слухов о разводе: «Хорошо, что опровергла развод, а то враги уже смаковали новости». «Не думаю, что все так прекрасно, ведь дыма без огня не бывает». «Виктория умная женщина, этим все сказано, молодец, что заткнула всем рты». «Хорошо, что не разводятся, четверо детей, это вам не шутки!» «Молодцы, сколько лет они сохраняют гармонию, несмотря на все слухи о неверности Дэвида, хорошо, что пара такая крепкая». «Не верю, мне кажется, это все пиар и взаимовыгодное сотрудничество».

Хорошо, если заявления Виктории Бекхэм соответствуют действительности, ведь еще недавно в СМИ обсуждали новость о том, что супруги разъехались из-за проблем в браке.