Дважды девственники: 3 откровенных рассказа о первом сексе после смены пола

Большинство людей хорошо помнит свой первый секс. Как правило, если человек доволен своей половой принадлежностью, то и от секса он получает удовольствие (пусть даже и не с первой попытки). Но у тех, чей реальный пол отличается от биологического, сексуальный опыт может быть ужасным. И если они рискнули сменить М на Ж или наоборот, у них появляется шанс, скажем так, потерять девственность еще раз. Вот откровенные рассказы троих американцев о первом сексе до и после смены пола.

18+

1. Дэйла, 36-летняя женщина, смену пола начала в 25 лет «Мой первый секс случился в 18, был незапланированным и просто ужасным! Я стеснялась своего мужского тела и искала контакта с мужчинами, которые не обращали бы на это внимания и были бы рады все время доминировать. С партнером познакомилась на улице, он был намного старше. Я хотела поучиться у него, но он сам был не слишком опытным. Например, использовал санитайзер для рук в качестве лубриканта для анального секса! Мне совсем не понравилось.

После операции я поначалу боялась заниматься сексом, потому что еще не привыкла к свежесозданной вагине. Мне приходилось растягивать ткани вручную, это было больно, но секса я страшилась больше чем боли. К счастью, партнер все понимал и не торопил меня. Но когда я наконец согласилась, все прошло гораздо лучше, чем ожидалось. Да, без боли не обошлось, но она помогла мне быстрее принять себя как настоящую женщину. Теперь я не стыжусь того, что прячу «неправильные» органы, — больше нечего скрывать! Я чувствую себя так, будто была рождена девочкой и никакой операции не было. Теперь я живу полной насыщенной жизнью и наконец-то чувствую себя собой».

2. Сидни, 24-летняя женщина, смену пола начала в 21 год «Я переспала с девушкой в 15. Она взяла ситуацию под контроль, а я просто лежала, тогда еще будучи мужчиной. Она мне нравилась, а вот роль в постели — не очень. Вообще-то, я пансексуал, люблю и женщин, и мужчин, и вместо доминирующей роли — пассивную. Секс до смены пола был похож на интим в лыжном костюме! Было очень неприятно еще и потому, что я никак не могла определиться, чего же хочется. И я нашла баланс между ощущениями, когда начала гормональную терапию. Секс заиграл новыми красками, захотелось экспериментов и активных действий. С каждым днем становится все лучше».

3. Оливер, 32-летний мужчина, смену пола начал в 31 год «Я почти ничего не помню о первом сексе, потому что был страшно пьян. Одно могу сказать точно: я ненавидел свое тело, поэтому и потребовалось столько алкоголя и полная темнота в комнате. Тогда я считал себя лесбиянкой, потому что мне нравились женщины, но хотел избавиться от этого ощущения и доказать себе и миру, что я обычная гетеросексуальная женщина. Поэтому я решил потерять девственность с однокурсником, он был старше и с огромным пенисом. Я не мог дождаться, пока все это закончится, думал, этого никогда не произойдет.

А вот первый секс после смены пола был невероятным! Заниматься сексом как полноценный мужчина — бесценный опыт. Наконец-то секс стал приятным. Кроме того, я был трезв, в комнате горел свет — и насколько же все это приятнее тумана в голове и полной темноты!»

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