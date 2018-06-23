Ещё
5 простых способов влюбить в себя человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 простых способов влюбить в себя человека 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Способ №1  Когда нам тепло, нам комфортно. Американские психологи советуют согреть партнера, а не обдавать холодом. Когда нам тепло физически, мы также склонны вести себя более ласково и дружелюбно по отношению к другим людям. Например, мороженое или ледяное шампанское на свидании, неправильное угощение.
Способ №2  Смотрите партнеру в глаза. Чем дольше, тем лучше. Психологи выяснили, что влюбленные парочки смотрят друг на друга 75% времени при разговоре, а также довольно медленно и неохотно отрывают взгляд, когда кто-то осмеливается нарушить их уединение. Создайте «влюбленный» взгляд, мозг вашего потенциального возлюбленного воспримет это сигналом.
Способ №3  Расскажите «страшную тайну», что-то очень интимное о себе. Объект поймет, что вы ему доверяете, почувствует к вам близость.
Способ №4  Станьте объектом заботы. Позвольте человеку, который вам нравиться, сделать что-то для вас. Так он будет чувствовать себя лучше, благороднее и испытывать к вам теплые эмоции.
Способ №5  Приучите к себе, а потом бросьте на время. Мы все привыкаем к чему-то или кому-то стабильному. Станьте для объекта своей влюбленности незаменимой, пусть привыкнет. А потом придется пропасть на некоторое время. Это даст человеку возможность почувствовать, насколько важно ваше общение.
WomanHit.ru: последние новости
Брежнева опубликовала «говорящее» фото с Константином Меладзе‍ На Рублевске сыграли шикарную свадьбу сына Бориса Немцова Семенович заменяет еду сексом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Важно, чтобы у моего ребенка было два отца»100
Названы «страшные» последствия отказа от курения31
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом61
Женские недостатки, от которых мужчины без ума20
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение