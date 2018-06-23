5 простых способов влюбить в себя человека

Способ №1 Когда нам тепло, нам комфортно. Американские психологи советуют согреть партнера, а не обдавать холодом. Когда нам тепло физически, мы также склонны вести себя более ласково и дружелюбно по отношению к другим людям. Например, мороженое или ледяное шампанское на свидании, неправильное угощение.

Способ №2 Смотрите партнеру в глаза. Чем дольше, тем лучше. Психологи выяснили, что влюбленные парочки смотрят друг на друга 75% времени при разговоре, а также довольно медленно и неохотно отрывают взгляд, когда кто-то осмеливается нарушить их уединение. Создайте «влюбленный» взгляд, мозг вашего потенциального возлюбленного воспримет это сигналом.

Способ №3 Расскажите «страшную тайну», что-то очень интимное о себе. Объект поймет, что вы ему доверяете, почувствует к вам близость.

Способ №4 Станьте объектом заботы. Позвольте человеку, который вам нравиться, сделать что-то для вас. Так он будет чувствовать себя лучше, благороднее и испытывать к вам теплые эмоции.

Способ №5 Приучите к себе, а потом бросьте на время. Мы все привыкаем к чему-то или кому-то стабильному. Станьте для объекта своей влюбленности незаменимой, пусть привыкнет. А потом придется пропасть на некоторое время. Это даст человеку возможность почувствовать, насколько важно ваше общение.