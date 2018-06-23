Почему мужчины разрывают отношения без объяснения причин

Почему плохой? Потому что в мире цивилизованных отношений принято разговаривать. И нет, «разговаривать» не синоним выражению «выносить мозг». Разговаривая и обсуждая свои отношения, ценности, желания и потребности, мы как раз этот самый мозг сохраняем. И заодно, избегаем массы ненужных переживаний и проблем, рождающихся из-за непонимания и отсутствия этого самого «разговора по душам».

Конечно, среди женщин тоже есть любительницы пропасть без объяснения причин. Но обычно это означает, что ее все действительно «достало» так, что сил на выяснение отношений просто нет. В большинстве же случаев «просто уйти» — выше наших женских сил. Обычно нам надо поговорить, обсудить, выяснить, хлопнуть дверью и снова вернуться, чтобы договорить. Такова наша женская суть.

А что мужчины? Мужчины часто уходит по-английски, оставляя нас в неведении и вынуждая гадать: разлюбил? Застрял на работе? Упал-очнулся-гипс? Конечно, мы склонны оправдывать поведение тех, кого любим. Давайте рассмотрим пару типичных сценариев.

Ваш мужчина «невербален». Ему тяжело и трудно с вами объясняться, поэтому он предпочитает «просто уйти». Кто сказал, что «настоящий мужчина» должен молчать, а обсуждать отношения — удел женщин? Кто самые лучшие в мире переговорщики? Из кого получаются прекрасные дипломаты? Да, мужчины, из вас! Так что не надо прятаться под маской «невербальности». Иногда встречаются такие «соловьи», что закачаешься. В реальности, под столь удобной «невербальностью» мужчины может скрываться целый букет: от плохого воспитания до психического расстройства. Чаще всего уходят без объяснения причин те мужчины, в анамнезе которых есть стремление манипулировать партнером, эмоциональная холодность, инфантильность, и, наконец, банальная трусость.

Эмоционально холодный, недоступный мужчина вполне может не осознавать, какую боль он причиняет вам своими действиями. Скорее всего, он не понимал ваших чувств, будучи в отношениях, и уж тем более ему все равно после их окончания. Вы можете, конечно, «догнать, связать и поговорить». Вот только вряд ли вам удастся добиться от него той эмоциональной реакции, которой вам так не хватает. Вероятнее всего, он отключит телефон и перестанет отвечать на смски.

Мужчина-манипулятор «уходит в никуда», оставляя вам надежду, что он может вернуться в любую минуту. Вы как рыба с крючком в губе — вроде и живы, но болтаетесь на конце лески. Он не добивает вас окончательно — у него другая цель. Помучившись, вы должны «одуматься» и «осознать». Что именно осознать и в чем одуматься — зависит от конкретных отношений. Но схема всегда одна — держать вас в неопределенности, как можно дольше. Он не будет выключать телефон, а станет демонстративно сбрасывать ваши звонки. Он может проявлять свою «обиду» разными способами, давая вам надежду на продолжение отношений и одновременно причиняя эмоциональные страдания. Некоторым женщинам удается успешно пресекать такое поведение партнера. Они срываются с крючка и, хотя и не без потерь, способны двигаться дальше. Для большинства же результат таких манипуляций плачевен: либо женщина не выдерживает и начинает звонить, бегать, расспрашивать и уговаривать, либо запирается дома и рыдает-рыдает-рыдает до икоты. Манипулятор в это время заводит некий воображаемый таймер, и когда женщина доходит до нужной кондиции, возвращается, поднимая свой статус в отношениях до желаемого уровня. Пользоваться такой «прокачкой» в отношениях постоянно — невозможно, но есть женщины, готовые годами терпеть эти американские горки в угоду видимости любви и отношений. Если вы еще не поняли, это не любовь.

Инфантильный мужчина уходит молча просто потому, что он не умеет по-другому. Ему нечего сказать. В лучшем случае, за него это сделает его мама. Сам мужчина, независимо от возраста, так и не научился озвучивать свои страхи и потребности. Он не способен распознать даже свои собственные чувства и эмоции, не говоря уже о том, чтобы учитывать и уважать ваши. Нужен вам такой в отношениях?

Мужчина-трус предпочитает спрятать голову в песок и ничего не выяснять. Вот только у вас в квартире скорее всего нет песка, поэтому, побившись для приличия головой о ламинат, мужчина этого типа спешит покинуть помещение. Причина банальна — ему страшно. Страшно от той ответственности, которую вы на него возлагаете. Страшно от вашего успеха или напора. Страшно от тех ожиданий, которые вы озвучиваете, называя их «мечтами о будущем». Иными словами, он не готов к этим отношениям, а возможно, и к отношениям вообще. Трус — это не оскорбление. Это диагноз. На вопрос, «почему он такой», лучше всего ответит специалист. Если вы хотите «разобраться и перевоспитать» — дерзайте. Мужчина-трус лучше, чем мужчина-манипулятор и продуктивней, чем мужчина-дитя. Вот только, можете ли вы быть уверены, что в ответственный момент, вместо того, чтобы действовать, ваш партнер не начнет поглядывать по сторонам в поисках песка?

И, наконец, существует такой подвид как «плохо воспитанный мужчина». Не хочу использовать слово «хам», поэтому подберите синоним сами. Обычно такие редко уходят без шума. Но, если это произошло, поблагодарите своего ангела-хранителя и смените замки.

Типов и причин может быть много. Суть — одна. Отношения, которые заканчиваются или прерываются таким образом — это не здоровые отношения. Это не тот партнер, который принесет вам счастье и заставит почувствовать себя любимой и защищенной.

Если отношения не приносят вам счастья, они не стоят того, чтобы за них держаться. Самообман и иллюзия, боязнь одиночества, страх перед будущим — все это способно порабощать наше сознание. Мы начинаем цепляться за человека, который, как нам кажется, способен изменить нашу жить.

На самом деле, изменить свою жизнь способны только мы сами. И чем раньше мы это осознаем, тем больше шансов на поиск настоящего счастья у нас останется.