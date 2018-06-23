Ещё
Гузеева оскорбила знаменитого актера в эфире «Давай поженимся!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гузеева оскорбила знаменитого актера в эфире «Давай поженимся!» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В очередном выпуске программы «Давай поженимся» решила попытать свое счастье 38-летняя Мария. Девушка рассказала, что после развода выйти из депрессии ей помог голливудский актер Джуд Лоу. Его внешность пришлась не по вкусу свахе Ларисе Гузеевой.
Гостья программы «Давай поженимся» закончила Женевский университет и живет в Швейцарии. Однако там она не смогла найти счастья.
Прошлый муж эффектной блондинки был гражданином Великобритании индийского происхождения. Мать Марии рассказала, что их отношения пошли под откос после рождения ребенка. Мужчина стал очень требовательным и придирчивым. В конечном итоге семья распалась.
Сама девушка призналась. что после расставания у нее начался затяжной период депрессии. Выйти из этого состояния ей помог роман с голливудским актером Джудом Лоу. «Боже, он такой страшный. Как собака. Рыбьи глаза… Терпеть его не могу», — не смогла сдержать эмоций Лариса Гузеева.
"Ужас, фу, что вы в нем нашли?", — не останавливалась сваха. Гостья программы рассказала романтическую историю знакомства с признанным голливудским красавчиком. С актером она познакомилась во время отдыха в Монако. Девушка сделала вид, что не узнала Джуда Лоу, чем смогла заинтриговать его.
Впрочем, к построению крепких и долгосрочных отношений тот мимолетный роман не привел. Семью 38-летняя Мария намерена построить с 41-летним каскадером и фитнес-тренером Дмитрием. Именно его она выбрала в конце программы. Этот выбор одобрила и мама невесты.
Дни.ру: последние новости
Чем грозит замужество с "пополамщиком" Стоит ли влюбляться в иностранцев Тайный муж Фриске откровенно о сыне Шепелева
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «страшные» последствия отказа от курения33
«Важно, чтобы у моего ребенка было два отца»223
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом62
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях4
Женские недостатки, от которых мужчины без ума20
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение