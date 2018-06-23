Кто они первые претенденты на шоу «Холостяк. Женская версия» с Ольгой Бузовой

Самая популярная и скандальная телеведущая Ольга Бузова, после громкого расставания с Дмитриев Тарасовым никак не может найти свою вторую половинку. Девушка призналась, что ей тяжело встретить достойного мужчину в повседневной жизни, поэтом она решили стать героиней нового реали-шоу «Холостяк. Женская версия» на ТНТ.

«Признаюсь, я уже видела первых претендентов. Они не пустышки. Эти люди меня заинтересовали. Но пока что я никому не сказала, кто мне понравился, и не скажу. Я буду проверять каждого человека… Могу сказать: если бы я знала, что на шоу не может быть мужчин, с которыми мне интересно, ни за что не согласилась бы в нем участвовать», — рассказала Бузова.

Ольга не скрывает, что сейчас все своё время она посвящает только работе, однако, девушка готова отказаться от неё ради того, чтобы быть рядом с любимым мужчиной:«Все возможно совместить, было бы желание. Почему я сейчас каждое воскресенье работаю? Все просто. А что, мне одной дома сидеть? Если дома меня никто не ждет, тогда уж я лучше запишу одну песню или снимусь для какого-то глянцевого издания. А если будет рядом любимый человек, я и не стану так себя загружать», — рассуждает телеведущая.

Сейчас вся страна с нетерпением ждёт премьеры нового шоу. Однако, поклонники девушки разделились на два лагеря. Кто-то поддерживает Ольгу и верит, что на проекте она сможет найти свою любовь. А некоторые, наооборот, утверждают, что это просто-напросто очередной пиар-ход Бузовой.