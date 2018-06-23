Анастасия Лисова рассказала о знакомстве с мужем

28-летняя телезвезда Анастасия Лисова для многих — пример для подражания. Она прославилась участием в скандальном шоу «Дом-2», но вышла замуж и родила дочку уже за периметром телестройки. Сейчас знаменитая красавица счастлива в браке и хвастается тем, как ее любит супруг по имени Михаил. Знаменитость впервые представила подробности знакомства с избранником.

Экс-участница «Дома-2» Анастасия Лисова не из тех женщин, которые скрывают личную жизнь. Она с радостью делится с поклонниками информацией о своей семье. Многие ее посты посвящены отношениям между близкими людьми и воспитанию четырехмесячной дочки Мирославы. Публику интересует история ее любви с мужем и знаменитость решила рассказать о знакомстве с ним. «Мы с Мишей познакомились на второй день, после того как мне установили брекеты и замуж я в них выходила, то есть он меня увидел в первый раз без брекетов через год после нашего знакомства. Помню, именно в это время, когда мы познакомились, я хотела встретить свою любовь. Такую настоящую, стабильную любовь».

Лисова подчеркивает — чтобы встретить «того самого», нужно избавиться от стереотипов, навязанных общественностью. Она призывает женщин не комплексовать из-за того, что они в определенном возрасте не вышли замуж, и не делать «идеей фикс» встречу с подходящим «самцом» ради продолжения рода, поскольку мужчины чувствуют это и бегут от таких женщин. Она обосновала подобное поведение представителей сильного пола: «В женщине легкость должна быть, свобода, глаза гореть от счастья должны. Уже сейчас гореть должны, а не — „вот встречу своего, так и сделает он меня счастливой“. Совершенно не так. Энергия, любовь, свобода — три кита, на которые мужчины притягиваются как магнит. Конечно же, внешность тоже имеет значение, но второстепенно».

Анастасия призывает жить, как хочется, никого не слушать и искать вдохновение в своих увлечениях. Она подчеркивает важность самодостаточности. Он также рекомендует написать качества, которыми должен обладать желанный мужчина, отмечая, что сама так делала. Многие подписчики селебрити с ней согласны, они обсуждают ее слова и просят рассказать больше о супруге — чем он зарабатывает на жизнь, чтобы иметь возможность дарить жене дорогие подарки, в частности иномарку, которую Лисова демонстрировала недавно. «Я наоборот всегда считала, что до 25 нужно гулять, путешествовать и не в чем себе не отказывать! В 25 вышла замуж. Сковородки и кастрюли от меня не убежали». «Вот я росла, никто мне не говорил пора искать мужа, замуж и т.д. Сейчас мне 29 и никакой личной жизни… Уж лучше пусть говорят».

«Счастье любит тишину, хватить кричать о своей радости с мужем». «Настя, а расскажи, как вы познакомилось и как все закрутилось?» «Да, и где он работает? Очень интересно, он тебе такую крутую машину подарил, прямо мечта». «Ты молодец, другим расскажи, как обустроить личную жизнь!» Анастасия Лисова не таит, что финансовая независимость — не последний пункт в списке требований, которые она предъявляла к потенциальным женихам, подчеркивая, что никогда не вышла бы замуж за сантехника.