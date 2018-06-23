51-летняя Холли Берри показала тело в прозрачном белье

Актриса ходит по улицам в прозрачном лифчике.

Звезда привыкла производить фурор своими пикантными деталями одежды: то она поражает всех экстравагантными платьями на красной дорожке без белья, то публикует кадры с отдыха в соблазнительном бикини. В этот раз она решила прогуляться в прозрачном лифчике! Надо сказать, что ей есть чем похвастаться. Однако, как и многие женщины, она иногда слишком самокритична. Берри с азартом высмеивает свои недостатки и не боится осуждения поклонников. Кинодива в свои годы выглядит более чем прекрасно. Она может дать фору многим молодым девушкам. Холли всегда избегала вредных привычек и пристально ухаживала за собой. Главный секрет ее точеной фигуры — в правильном питании и физических нагрузках. Она ест маленькими порциями по 4−5 раз в день. На перекус у нее обязательно протеиновый коктейль.

Холли призналась, что сейчас хочет как можно больше времени тратить на совершенствование тела и самопознание. Она заявила, что на время покончила с любовными историями.

Напомним, в декабре прошлого года актриса рассталась с музыкальным продюсером Александром Грэнтом, который моложе ее на 16 лет. Поговаривали, что парочка в скором времени официально зарегистрирует свои отношения. Холли делилась в своем микроблоге фотографиями с любимым. И одну из них подписала: «Мой баланс». Однако до свадьбы дело не дошло, актриса вновь пытается обрести гармонию. И, видимо, ищет причины неудачного романа в себе.

За спиной кинодивы три официальных брака. Первым избранником стал спортсмен Дэвид Джастис . Это союз распался из-за постоянной ревности супруга, которая доходила до рукоприкладства. Вторым мужем стал музыкант Эрик Беней. Однако актриса не выдержала его измен с поклонницами и ушла. Через несколько лет ее сердце покорил красавец с глянцевых обложек Габриель Обри. У пары родилась дочь Налу. Через два года звездные родители разошлись. В 47 лет актриса третий раз вышла замуж за французского актера Оливье Мартинеса. У них появился на свет сын Масео. Спустя полтора года они решили разорвать отношения.

Хэлли Берри появилась на ковровой дорожке без трусов

Еще один развод: Хэлли Берри официально свободна

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